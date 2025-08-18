ملخص يومي: محادثات ترامب وزيلينسكي لم تحقق أي تقدم يُذكر 📣

أفادت مصادر في البيت الأبيض أن إدارة ترامب تدرس الاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل من خلال تحويل جزء من منح قانون

CHIPS

إلى أسهم. انخفضت أسهم إنتل بنسبة 4.70%. في غضون ذلك، قفز سهم شركة أبلايد ديجيتال (

APLD.US

) بنسبة 15% ليصل إلى 16.35 دولارًا أمريكيًا بعد الإعلان عن إطلاق مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي

Polaris Forge 2