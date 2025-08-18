ملخص يومي: محادثات ترامب وزيلينسكي لم تحقق أي تقدم يُذكر 📣

- أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على تغير طفيف. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.11% ليصل إلى 6,464 نقطة، وخسر مؤشر US100 بنسبة 0.18% ليصل إلى 23,760 نقطة، بينما ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 0.35% ليصل إلى 2,300 نقطة.
- في المرحلة الأخيرة من جلسة اليوم، اتجهت أنظار المستثمرين نحو المحادثة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي. وقد صرّح الرئيس الأمريكي بأن الحرب ستنتهي، وإن لم يتضح بعد موعدها.
- كما صرّح ترامب بأنه من المرجح إجراء محادثات سلام دون وقف إطلاق النار، وهو أحد شروط أوكرانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستشارك في ضمان السلام، لكنه لم يُفصّل شكل هذه المشاركة. وتشير التصريحات الأولية إلى أنه من غير المرجح أن يُحلّ النزاع سريعًا، إذ لا يزال من الصعب تحقيق الأهداف الرئيسية لكل من أوكرانيا وروسيا. وتنتظر الأسواق الآن المزيد من المحادثات مع ممثلي حلف شمال الأطلسي/الاتحاد الأوروبي.
- لا يزال الدولاران الأمريكي والكندي من بين أقوى عملات مجموعة العشرة، بينما يُعدّ الين الياباني واليورو من بين أضعفها. انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.45% ليصل إلى 1.16630، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% ليصل إلى 97.990.
- أفادت مصادر في البيت الأبيض أن إدارة ترامب تدرس الاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل من خلال تحويل جزء من منح قانون CHIPS إلى أسهم. انخفضت أسهم إنتل بنسبة 4.70%. في غضون ذلك، قفز سهم شركة أبلايد ديجيتال (APLD.US) بنسبة 15% ليصل إلى 16.35 دولارًا أمريكيًا بعد الإعلان عن إطلاق مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي Polaris Forge 2 بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
- كشف وارن بافيت يوم الجمعة أن الشركة التي كان يجمعها بهدوء هي شركة United Healthcare المثيرة للجدل. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 14% يوم الجمعة، وواصلت مكاسبها بنسبة 2.65% اليوم (الاثنين).
- قلصت العملات المشفرة جزءًا من خسائرها خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الجلسة. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.75% ليصل إلى 116,600 دولار أمريكي، بعد خسائر سابقة بلغت 2.30% ليصل إلى 114,900 دولار أمريكي. وانخفض الإيثريوم بنسبة 2.80% ليصل إلى 4,350 دولار أمريكي، بينما ارتفعت هيمنة البيتكوين إلى 59.70% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.
- انخفض سعر الغاز الطبيعي (NATGAS) اليوم بعد توقعات الطقس الأمريكية الجديدة لأواخر أغسطس، والتي أظهرت درجات حرارة أقل بكثير من المعتاد، مما قد يقلل الطلب الموسمي على هذه السلعة.