بدأت وول ستريت عام 2026 على ارتفاع 🗽 وارتفع مؤشر US100 بنسبة 1%

خلال الجلسة الأولى من العام الجديد 2026، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 1.1%. كما سجلت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 (US500) وداو جونز (US30) مكاسب أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% و0.4% على التوالي. وشهدت الجلسة في آسيا، التي تميزت بتداول محدود نسبياً، أداءً قوياً للغاية. فقد ارتفع المؤشر القياسي للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان (مع إغلاق السوق اليابانية) بنسبة 1.7%، بينما قفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة تقارب 2.8%، مدعوماً بمكاسب أسهم التكنولوجيا. وفي الولايات المتحدة، يتجه التركيز في بداية العام أيضاً نحو قطاع التكنولوجيا، حيث من المتوقع أن يظل الذكاء الاصطناعي محور الاستثمار الرئيسي في عام 2026.

من الناحية الفنية، حافظ المؤشر على مستوى دعم قرب 25,450 نقطة، المحدد بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يوماً (الخط البرتقالي)، ويقترب الآن من 25,750 نقطة. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة المحايدة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حجم الشراء لا يزال منخفضًا نسبيًا قبيل افتتاح جلسة التداول في نيويورك. ويبدو أن الأسواق متفائلة بمتانة الاقتصاد الأمريكي، حيث لا يزال يُنظر إلى خطر الركود على أنه محدود للغاية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتبنى دونالد ترامب موقفًا أكثر تيسيرًا تجاه الاحتياطي الفيدرالي، حيث لا يزال كيفن هاسيت المرشح الأبرز لخلافة جيروم باول.

المصدر: xStation5