بملياري دولار.. «قطر للاستثمار» يوسع برنامج «صندوق الصناديق»

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن جهاز قطر للاستثمار سيوسع برنامج رأس المال المخاطر بمقدار ملياري دولار كما أُنشئت مبادرة «صندوق الصناديق»، التي تبلغ قيمتها حالياً مليار دولار، لجذب شركات رأس المال المخاطر إلى قطر، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فيها، والمساهمة في تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات الغاز.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء أن قطر ستطلق برنامج إقامة لمدة 10 سنوات لرواد الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين كما وقّع جهاز قطر للاستثمار، يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، تهدف إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز التعاون الاستثماري على المدى الطويل.

الجدير بالذكر أنه يستهدف جهاز قطر للاستثمار ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 25 مليار دولار في صناديق تديرها غولدمان ساكس لإدارة الأصول، إلى جانب فرص استثمار مشترك كما سيدعم الجهاز أنشطة غولدمان ساكس عبر مجالات أعمالها القائمة، فضلاً عن دعم نمو أعمال جديدة، إضافة إلى استثمارات مباشرة.

أضاف بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار، أن الشراكة الموسعة ستشهد التزام الجهاز بدور المستثمر الرئيسي في عدد من استراتيجيات غولدمان ساكس الرائدة والمبتكرة وإلى جانب تعزيز التعاون بين غولدمان ساكس وقطر على عدة مستويات، من بينها: توسيع غولدمان ساكس لعدد موظفيها في الدوحة بشكل ملحوظ، لتصبح المدينة مركزاً استراتيجياً وأكبر مكتب إقليمي لإدارة الأصول، بما يدعم العملاء القطريين ويساعد العملاء العالميين على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في المنطقة.

ذكرت مصادر إعلامية الشهر الماضي، أن جهاز قطر للاستثمار يدرس فصل استثماراته الخارجية عن محفظته المحلية في إطار إعادة هيكلة محتملة لصندوق الثروة السيادي في البلاد و أن المسؤولين ناقشوا فكرة إنشاء كيان جديد يضم الأصول المحلية التي تبلغ 10 مليارات دولار إلى جانب العمل على تطويرها لتصبح شركات رائدة عالمياً.