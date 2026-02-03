التقويم الاقتصادي: بيانات الولايات المتحدة مشوهة بسبب إغلاق الحكومة

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية العالمية لجلسات التداول الأوروبية والأمريكية الشمالية خفيفًا نسبيًا بعد صدور بيانات هامة سابقة. وقد استوعبت الأسواق بالفعل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة، وهي خطوة خالفت توقعات العديد من البنوك الاستثمارية التي كانت تتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول. في غضون ذلك، لا تزال بيانات التضخم الصادرة من فرنسا تُفاجئ بانخفاضها. فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في فرنسا إلى 0.3% فقط على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تُشير إلى 0.6%، ومتراجعًا بشكل ملحوظ عن النسبة السابقة البالغة 0.8%. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة حادة بلغت 0.3%.

ويظلّ التركيز الرئيسي للمشاركين في السوق هذا الأسبوع منصبًا على الشلل التشغيلي في واشنطن. فقد أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر إلى توقف عمل وكالات فيدرالية رئيسية، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل. ونتيجة لذلك، تم تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الذي كان مُنتظرًا بشدة، والذي كان من المقرر صدوره يوم الجمعة.

في ظل غياب بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية، يتحول جدول أعمال اليوم إلى تصريحات البنوك المركزية، وبيانات المخزون الخاص، وآخر مستجدات سوق العمل في نيوزيلندا. كما يركز المستثمرون بشدة على دورة أرباح الشركات، حيث من المقرر أن تعلن شركة AMD عن نتائجها بعد إغلاق السوق في نيويورك.

الجدول الزمني الاقتصادي (جميع الأوقات بتوقيت غرينتش)

١٣:٠٠ - باركين من الاحتياطي الفيدرالي يتحدث

١٤:٤٠ - بومان من الاحتياطي الفيدرالي يتحدث

٢١:٤٠ - التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الخام الصادر عن معهد البترول الأمريكي

٢١:٤٥ - بيانات سوق العمل في نيوزيلندا (الربع الرابع):

تغير التوظيف: المتوقع ٠.٥٪ ربع سنوي؛ السابق ٠.٥٪ ربع سنوي

مؤشر تكلفة العمالة: المتوقع ٠.٣٪ ربع سنوي؛ السابق ٠.٠٪ ربع سنوي

معدل البطالة: المتوقع ٥.٣٪؛ السابق ٥.٣٪

٢٢:٠٠ - مؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا: المتوقع ٥٦؛ السابق 51.1

أرباح الشركات

AMD (AMD.US) - بعد إغلاق السوق

Merck (MRK.US) - قبل افتتاح السوق

PepsiCo (PEP.US) - قبل افتتاح السوق

Pfizer (PFE.US) - قبل افتتاح السوق

من المتوقع أن تحقق AMD إيرادات بقيمة 9.67 مليار دولار، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 27%. وفي حال تحقيق الشركة لهذه الأهداف، فإنها ستواصل زخم الربع الثالث، حيث تجاوزت الإيرادات التوقعات بنسبة 5%. ويبلغ متوسط ​​ربحية السهم المتوقعة 1.32 دولار. تاريخيًا، تتمتع AMD بسجل حافل من الأداء المتميز، حيث تجاوزت تقديرات الإيرادات بمعدل يزيد قليلاً عن 2% خلال الأرباع الثمانية الماضية.