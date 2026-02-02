عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات (ISM) أعلى من التوقعات

تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) للصناعة - يناير
- مؤشر معهد إدارة التوريد للصناعة: الفعلي 52.6 (المتوقع 48.5؛ السابق 47.9)
- مؤشر التوظيف (معهد إدارة التوريد للصناعات التحويلية): الفعلي 48.1 (المتوقع 44.8)
- مؤشر أسعار الدفع (معهد إدارة التوريد للصناعات التحويلية): الفعلي 59 (المتوقع 58.5)
- مؤشر الطلبات الجديدة (معهد إدارة التوريد للصناعات التحويلية): الفعلي 57.1 (المتوقع 47.4)
ونتيجةً لنشر هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل اليورو
عاجل: مؤشر US100 يتفاعل مع تقرير ADP الضعيف
عاجل: ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات ADP المخيبة للآمال 💡
«مجموعة تيكوم» تحقّق 2.9 مليار درهم إيرادات في 2025
ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2.5% بعد أن حطم الرقم القياسي المسجل عام 2008 📈