٧:٠٧ م · ٢ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات (ISM) أعلى من التوقعات

تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) للصناعة - يناير

  • مؤشر معهد إدارة التوريد للصناعة: الفعلي 52.6 (المتوقع 48.5؛ السابق 47.9)
  • مؤشر التوظيف (معهد إدارة التوريد للصناعات التحويلية): الفعلي 48.1 (المتوقع 44.8)
  • مؤشر أسعار الدفع (معهد إدارة التوريد للصناعات التحويلية): الفعلي 59 (المتوقع 58.5)
  • مؤشر الطلبات الجديدة (معهد إدارة التوريد للصناعات التحويلية): الفعلي 57.1 (المتوقع 47.4)

ونتيجةً لنشر هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل اليورو

