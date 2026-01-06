بنك البلاد يخطط لإصدار صكوك رأسمالية إضافية بقيمة تصل إلى ملياري دولار

في خطوة تهدف إلى تعزيز متانته المالية ودعم خططه التوسعية، أعلن بنك البلاد عن نيته إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه المعتمد لإصدار هذه الصكوك بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار. وسيتم طرح الصكوك طرحًا خاصًا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح البنك، في بيان نشره اليوم، أن تحديد حجم الإصدار النهائي وشروطه وتوقيته سيتم لاحقًا، وذلك بناءً على أوضاع السوق السائدة في حينه، وبما يحقق أفضل مصلحة للبنك والمستثمرين على حد سواء. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا الطرح يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال ودعم المركز المالي، بما يسهم في تمكين البنك من تنفيذ استراتيجيته طويلة المدى وتحقيق نمو مستدام في أعماله.

وأشار بنك البلاد إلى أن عملية الطرح المحتملة تخضع لاستيفاء جميع الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الرقابية ذات العلاقة، وسيتم تنفيذها وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها محليًا ودوليًا. كما بيّن أن مجلس إدارة البنك كان قد وافق على المضي قدمًا في هذا الإصدار بتاريخ 4 مارس 2025، في إطار حرصه على تعزيز كفاءة هيكل رأس المال ومواكبة متطلبات النمو والتوسع.

وفيما يتعلق بترتيبات الإصدار، أفاد البنك بأنه قام بتعيين عدد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية كمديري إصدار لأغراض الطرح المحتمل. وشملت قائمة مديري الإصدار كلًا من بنك أبوظبي التجاري، البلاد المالية، بنك دبي الإسلامي، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك إتش إس بي سي، بنك مشرق، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.

وتعكس هذه الخطوة ثقة بنك البلاد بقدرة السوق على استيعاب الإصدار، وحرصه على تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونته المالية، بما يدعم مكانته في القطاع المصرفي ويساعده على مواصلة تحقيق أهدافه الاستراتيجية المستقبلية.