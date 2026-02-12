بورصة شيكاغو التجارية (CME) تصل إلى مستوى قياسي 📈 من هو المستفيد الأكبر من ارتفاع نشاط السوق؟

تُتداول أسهم مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME.US) حاليًا عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، قرب 300 دولار أمريكي للسهم، وقد ارتفعت بأكثر من 10% منذ بداية العام، في ظل أداء متباين في وول ستريت. ويدعم هذا الارتفاع مشاركة مؤسسية قوية في السوق، والأهمية النظامية المتزايدة للبورصة، بالإضافة إلى منتجات جديدة تُبشّر بتحسين زخم نمو الإيرادات.

وتستفيد الشركة من التقلبات المرتفعة وأحجام التداول القياسية في سوق المعادن (بصفتها مالكة بورصة كومكس)، ومكانتها القوية في سوق السلع الزراعية (بورصة شيكاغو التجارية)، وتداولها في البيتكوين والإيثيريوم (حيث تتصدر السوق بلا منازع)، ومشتقات العملات الرقمية الأخرى.

كما تستفيد بورصة شيكاغو التجارية من أحجام التداول المرتفعة جدًا في سوق سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (العقود الآجلة المصغرة).

هل ستدفع العقود الآجلة للعناصر الأرضية النادرة سهم بورصة شيكاغو التجارية إلى الارتفاع؟

أعلنت بورصة شيكاغو أمس أنها تعمل على أول عقد آجل للمعادن الأرضية النادرة في العالم، ووفقًا لمصادر رويترز، من المتوقع أن يركز المشروع على النيوديميوم والبراسيوديميوم (NdPr).

يهدف هذا العقد إلى تمكين الحكومات والشركات والبنوك من التحوط ضد مخاطر التعرض لسوق المعادن الأرضية النادرة، الذي تهيمن عليه الصين حاليًا.

تدرس بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) أيضًا منتجًا مشابهًا، ولكن وفقًا لمصدرين، فهو في مرحلة تطوير مبكرة مقارنةً ببورصة شيكاغو التجارية ( CME ).

تُعدّ المعادن الأرضية النادرة (17 عنصرًا) بالغة الأهمية في قطاعات الطاقة والإلكترونيات والدفاع؛ ويكتسب النيوديميوم والبراسيوديميوم أهمية خاصة لاستخدامهما في إنتاج المغناطيس الدائم الموجود، من بين أمور أخرى، في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة.

تؤكد المصادر أن مثل هذه الأداة تُشكّل حاليًا "حلقة مفقودة" من منظور إدارة مخاطر الأسواق وسلاسل التوريد.

لم يُتخذ قرارٌ بعدُ بشأن إطلاق العقد، ويتمثل العائق الرئيسي في انخفاض سيولة العناصر الأرضية النادرة، وصغر حجم سوقها نسبيًا مقارنةً بالمعادن الأخرى المتداولة في بورصات العقود الآجلة.

يكتسب هذا الموضوع أهميةً متزايدةً مع تكثيف الغرب جهوده لزيادة إنتاج المعادن الحيوية، حيث أنشأت الولايات المتحدة كتلة تجارية تفضيلية مع حلفائها، وأطلقت مخزونًا استراتيجيًا بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

تُحدد أسعار النيوديميوم والبراسيوديميوم حاليًا بشكل رئيسي في الصين، وتنعكس في مؤشرات صادرة عن جهات مثل فاست ماركتس، وبنشمارك مينيرال إنتليجنس، وسوق شنغهاي للمعادن.

يوجد في الصين بورصتان فوريتان للعناصر الأرضية النادرة (بورصة غانتشو للمعادن النادرة، وبورصة باوتو لمنتجات العناصر الأرضية النادرة)، وقد أشارت بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة إلى خطط لإطلاق عقود آجلة للعناصر الأرضية النادرة.

ماذا أعلنت الشركة عن نتائج الربع الرابع من عام 2025؟

جاءت نتائج الربع الرابع من عام 2025 متوافقةً إلى حد كبير مع توقعات السوق. أشارت بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى نمو واسع النطاق في النشاط عبر جميع فئات الأصول، وارتفاع حصة المستثمرين الأفراد (ارتفاع أحجام التداول، من بين أمور أخرى، في أسعار الفائدة والطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية والعملات الرقمية).

أهم المؤشرات: إيرادات بلغت 1.65 مليار دولار أمريكي (مقابل 1.64 مليار دولار أمريكي وفقًا لتوقعات المحللين؛ بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي)، ربحية السهم المعدلة 2.77 دولار أمريكي (مقابل 2.74 دولار أمريكي وفقًا للتوقعات)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 1.13 مليار دولار أمريكي (متوافقة مع التوقعات؛ هامش ربح 68.6%)، هامش التشغيل 61.8% (مماثل للعام الماضي)، القيمة السوقية حوالي 110 مليارات دولار أمريكي.

ما الذي أشارت إليه الإدارة باعتباره المحرك الرئيسي لهذا الربع؟ عقود الأحداث الجديدة، والنشاط القوي للمبيعات/التجزئة في المنتجات المصغرة. كما أكدت الشركة على تنويع قاعدة عملائها، والظروف المواتية في كل من القطاعين المؤسسي والتجزئة وسط تقلبات مرتفعة.

ما الذي أشارت إليه الإدارة باعتباره المحرك الرئيسي لهذا الربع؟ عقود الأحداث الجديدة، والنشاط القوي للمبيعات/التجزئة في المنتجات المصغرة. أهم النقاط المستخلصة من مكالمة المحللين:

مرونة قاعدة العملاء في ظل التقلبات وتغيرات هوامش الربح: أشارت الإدارة إلى الطلب القوي من عملاء التجزئة والمؤسسات على حد سواء، مع ارتفاع حجم التداولات المفتوحة والأحجام، ما يُعد دليلاً على "بيئة عمل صحية".

أسواق التنبؤ والمخاطر التنظيمية: أُثيرت تساؤلات حول مشاركة بورصة شيكاغو التجارية ( CME ) وإشرافها القانوني؛ وأكدت الشركة على اتباع نهج حذر والتركيز على المنتجات ضمن إطار عمل لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) (القائمة على المقايضات).

تغيرات الأسعار وتأثيرها على فئات الأصول: تحدثت بورصة شيكاغو التجارية ( CME ) عن نمو الإيرادات المتنوعة من بيانات السوق، وتعديلات انتقائية على الرسوم (بما في ذلك المعادن والمنتجات الدقيقة)، ومراجعة برامج الحوافز.

استدامة إيرادات بيانات السوق في عصر الذكاء الاصطناعي + عوائد رأس المال: أكدت الإدارة أن البيانات الخاصة لا تزال أساسية لاستراتيجيات العملاء؛ ورُبط موضوع إعادة شراء الأسهم باستخدام الأموال (بما في ذلك عائدات صفقة في النمسا) لإعادة شراء الأسهم.

الانتقال إلى جوجل كلاود والتكاليف: أفادت الشركة بإحراز تقدم، ومن المتوقع دمج الإنفاق المستقبلي على التكنولوجيا في التوجيهات العامة مع التخلص التدريجي من التكاليف "التقليدية".

مخطط CME.US، فاصل زمني يومي واحد

المصدر: xStation5

تقييم بورصة شيكاغو التجارية (CME)

لا يبدو تقييم بورصة شيكاغو التجارية، وفقًا لمعيار نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) القياسي، مبالغًا فيه (نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 28، ونسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة 25)، نظرًا لهوامش الربح المرتفعة للشركة، وقوة توقعات النمو، ودرجة من "المرونة"، حيث تعتمد أرباح الشركة بشكل أساسي على أحجام التداول، وليس على اتجاهات المؤشرات أو تحركات أسعار الأصول الفردية. على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط ​​نمو الأرباح السنوي 14%، وإذا استمر هذا المعدل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع هامش ربح صافٍ مماثل، فيمكننا القول بشكل معقول أن ارتفاع سعر السهم لا يزال مرتبطًا بأساسيات بورصة شيكاغو التجارية. تشير الفجوة بين العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) ومتوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC) إلى أن الشركة تركز على خلق قيمة للمساهمين، كما أنها تقدم متوسط ​​عائد توزيعات أرباح سنوي يبلغ حوالي 2%.

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB Research

المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB Research