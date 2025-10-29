بوينغ بعد الأرباح: تأجيل إطلاق طائرة 777X مرة أخرى

بوينغ واحدة من أكبر شركات الطيران والدفاع في العالم. تُصمّم الشركة وتُصنّع طائرات الركاب والطائرات العسكرية، كما تُقدّم الخدمات والدعم الفني للمُشغّلين حول العالم.

خيّب التقرير الأخير آمال المستثمرين، ولكن دون أيّ مؤشرات على انهيار معنوياتهم. يُعدّ تحسّن النتائج أسوأ من المتوقع، ولكنه لا يُشير إلى خسارة في القدرات التشغيلية. لا تزال وتيرة النموّ متفاوتة، إلا أن أساسيات الإنتاج ومحفظة الطلبات تُوفّر أسبابًا للتفاؤل الحذر والمعتدل.

وكان أكبر تأثير سلبيّ هو خسارة قدرها 4.9 مليار دولار أمريكيّ مرتبطة بتأخير برنامج طائرات 777X.

هذا هو التحوّل السادس في جدول العمل، وقد تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليار دولار أمريكي. أكّد الرئيس التنفيذي للشركة أنّه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به مع الهيئات التنظيمية قبل أن يحصل التصميم على الموافقة الكاملة على الطيران ويدخل الإنتاج التسلسلي. هذه معلومات سلبية، ولكن من الواضح أنّ الشركة تتعلم من سلسلة من الإخفاقات البارزة التي تعرّضت لها طائرات بوينغ في السنوات الأخيرة. من الضربات الأخرى التي وجهت لثقة المستثمرين المتدنية أصلاً الإضراب المطول في مصانع الطائرات المقاتلة في ولايتي ميسوري وإلينوي. هذه المصانع مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن إنتاج وصيانة منصات F-15 وF/A-18. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى أن الأنشطة الدفاعية تُمثل حوالي ثلث إيرادات الشركة، وأن دورها الاستراتيجي لدى وزارة الدفاع الأمريكية يُعد سببًا رئيسيًا لبقاء الشركة في السوق رغم سنوات من القرارات الخاطئة والخلافات الحادة.

مع ذلك، ليست كل الأخبار سلبية.

لقد استقر إنتاج الشركة من عائلة طائرات 737، وهي تتجه نحو تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 47-52 طائرة شهريًا.

كما تشهد محفظة الطلبات نموًا واضحًا، حيث تضم الآن 5900 طائرة، منها 821 طائرة أُضيفت هذا العام فقط.

كما تحسنت الربحية، حيث زادت هوامش الربح في قطاع الطائرات التجارية بنسبة 49% على أساس سنوي.

في الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الدفاع بنسبة 25%، محققةً ربحًا قدره 114 مليون دولار أمريكي.

لا تزال الشركة تواجه صعوبات في الجوانب الهندسية والمالية والقانونية وشؤون الموظفين والاستراتيجية. على الرغم من ذلك، فإن اتجاه النتائج، الذي لا يزال مخيبًا للآمال، يشير إلى تحسن بطيء في وضع الشركة.

BA.US (D1)



المصدر: xStation5