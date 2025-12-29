ملخص اليوم: انخفاضات في المؤشرات وانهيار أسعار المعادن الثمينة

- بدأ السوق الأمريكي الأسبوع بمعنويات سلبية، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية خسائر. وتصدر مؤشر ناسداك 100 قائمة الخاسرين، بانخفاض العقود الآجلة بأكثر من 0.6%. وشهد مؤشر راسل 2000 خسائر مماثلة. أما مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، فقد كان أداؤهما أفضل قليلاً، حيث انخفضت العقود الآجلة بنسبة تزيد قليلاً عن 0.4%.
- هناك تراجع ملحوظ في المعنويات، لا سيما تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد انخفضت أسهم شركتي إنفيديا وبالانتير بنسبة 1.5%، بينما تراجعت أسهم تسلا بأكثر من 2%.
- وفي الولايات المتحدة، تجاوزت قراءة عدد المنازل قيد البيع التوقعات بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة 3.3% شهرياً مقارنةً بالتوقعات البالغة 1%. وبدأ البائعون يشعرون أيضاً بفائض العرض وعدم توافق الأسعار مع ظروف السوق.
- وشهدت البورصات الأوروبية جلسة متباينة. وخلال التداول، انخفضت المؤشرات بشكل طفيف، لتنهي الجلسة عند مستويات قريبة من الافتتاح. ومع ذلك، واصلت العقود الآجلة ارتفاعها بعد انتهاء الجلسة. سُجّلت أكبر الزيادات في مؤشر NED25 الهولندي، الذي ارتفع بأكثر من 0.6%. كما ارتفع مؤشرا SPA35 وDE40 بأكثر من 0.2%. أما مؤشرات EU50 وUK100 وFRA40 فقد حدّت من المكاسب إلى ما يزيد قليلاً عن 0.1%. واستمرت الانخفاضات في إيطاليا، حيث تراجع مؤشر ITA40 بنسبة 0.2%.
- ومع ضغط نجاح عابر آخر، وهو مفاوضات السلام الزائفة بشأن أوكرانيا، انخفضت تقييمات شركات الدفاع الأوروبية بشكل ملحوظ. فقد انخفض سهم راينميتال بنحو 1%، وليوناردو بأقل من 2%. وبعد ساعات قليلة من إغلاق التداول، أعلنت الدبلوماسية الروسية عن هجوم فاشل على أحد مساكن الرئيس الروسي، وهو ما اعتبره ممثلو روسيا ذريعة أخرى للتنصل من المفاوضات.
- وتدعم موجة أخرى من الاضطرابات في الشرق الأوسط أسعار النفط، حيث زادت السعودية - أكبر منتج للنفط في العالم - من تدخلها في الصراع اليمني. وارتفعت أسعار النفط بنحو 2%.
- نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرًا عن مخزونات الغاز الطبيعي. وقد ارتفعت المخزونات، ولكن بنسبة أقل من المتوقع، حيث ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنحو 3%. وكان من المقرر أن تنشر الإدارة بيانات مخزونات النفط اليوم أيضًا، إلا أن القراءة ستتأخر.
- ارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من 5%، في أعقاب انخفاض شحنات المواد الخام الزراعية إلى موانئ ساحل العاج عن المتوقع.
- شهد سوق المعادن النفيسة انخفاضات حادة. وكان البالاديوم الأكثر خسارة، حيث انخفض بنسبة 16%. وانخفض البلاتين بنسبة 13%، والفضة بأكثر من 9%، والذهب بنحو 4.5%. وتزامن إغلاق المراكز المضاربية في ظل ظروف التشبع الشرائي الشديد وانخفاض السيولة مع إعلان بورصة شيكاغو التجارية (CME) عن زيادة متطلبات الهامش.
- في سوق العملات، لوحظ ارتفاع معتدل ولكنه واسع النطاق للدولار الأمريكي والين الياباني. بينما يشهد الدولار النيوزيلندي والبات التايلندي والفورنت المجري أداءً ضعيفًا.
- ولا تزال النظرة السلبية سائدة في سوق العملات الرقمية، حيث تسجل معظم العملات الرقمية خسائر طفيفة. لا يزال سعر البيتكوين عند حوالي 87,300 دولار، بينما يشهد الإيثيريوم أداءً أسوأ، حيث انخفض إلى ما دون 2,950 دولار. كما أن الشركات المرتبطة بصناعة العملات المشفرة تفقد قيمتها أيضاً.
