برايز تحقق مكاسب بنسبة 12% بتوقعات مالية إيجابية 📌

ارتفعت أسهم شركة براز (BRZE.US) بنسبة 19% قبل بدء التداول، وذلك بعد تحقيق أداء مالي قوي في الربع الثاني وتوقعات أفضل من المتوقع للربع الثالث. إلا أن المكاسب تقلصت خلال الجلسة إلى 12%. وأبرزت الإدارة الدعم الذي توفره التخصيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوجهات بيانات الطرف الأول. كما حققت الشركة نتائج إيجابية مفاجئة في تجديد العقود وتحسين تحويل الصفقات الكبيرة.

الملخص المالي (المقاييس الرئيسية)

إيرادات الربع الثاني: ١٨٠.١ مليون دولار أمريكي، مقابل ١٧١.٧ مليون دولار أمريكي، تقديرات (بزيادة قدرها ٨.٤ مليون دولار أمريكي عن التوقعات).

أرباح السهم المعدلة للربع الثاني: ٠.١٥ دولار أمريكي، مقابل ٠.٠٣ دولار أمريكي، تقديرات (بزيادة قدرها ٠.١٢ دولار أمريكي عن التوقعات).

صافي الخسارة للربع الثاني: ٢٧.٩ مليون دولار أمريكي.

هامش الربح الإجمالي المعدل: ٦٩.٣٪ (مقابل ٦٩.٧٪ تقديرات).

توقعات إيرادات الربع الثالث: ١٨٣.٥-١٨٤.٥ مليون دولار أمريكي (مقابل ١٨٠.٣ مليون دولار أمريكي، توقعات سلبية؛ بزيادة قدرها حوالي ٣.٢-٤.٢ مليون دولار أمريكي).

توقعات ربح السهم المعدل للربع الثالث: ٠.٠٦-٠.٠٧ دولار أمريكي (مقابل ٠.٠٢ دولار أمريكي، توقعات سلبية).

توقعات إيرادات السنة المالية ٢٦: ٧١٧-٧٢٠ مليون دولار أمريكي (زيادة من ٧٠٢-٧٠٦ مليون دولار أمريكي، مقابل ٧٠٤.٤ مليون دولار أمريكي، توقعات سلبية).

توقعات ربح السهم المعدل للسنة المالية ٢٦: ٠.٤١-٠.٤٢ دولار أمريكي. (تم جمعها من 0.15 إلى 0.18 دولارًا؛ مقابل 0.17 دولارًا سلبيات.)

من أهم مؤشرات الربحية - انخفض هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي وجاء أقل بقليل من التوقعات - على الرغم من أن الأداء التشغيلي قد عوض ذلك، حيث وُصف انخفاض صافي الإيرادات المحتفظ بها (NRR) بأنه انحسار خلال الربع. بشكل عام، يشير البيان إلى أن Braze تواجه ظروفًا اقتصادية كلية متباينة، مع الحفاظ على نمو الاشتراكات في نطاق متوسط. والأهم من ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للربع الثالث والسنة المالية 2026، مما يشير إلى طلب متزايد من العملاء على الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على بيانات الطرف الأول.