برودكوم آخر شركات التكنولوجيا الكبرى. ما الذي يمكن أن تتوقعه الأسواق من أرباحها؟

تدخل شركة برودكوم موسم إعلان أرباحها الفصلية كإحدى أهم شركات أشباه الموصلات التي تُساهم في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة السحابية. ستُعلن الشركة نتائجها بعد إغلاق السوق غدًا، وتتوقع الأسواق نتائج قوية. لا يقتصر اهتمام المراقبين على نمو الإيرادات فحسب، بل يتعداه إلى هيكلية هذا النمو وقدرة برودكوم على الحفاظ على هوامش ربح قوية في مجال الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) المتقدمة وبرمجيات البنية التحتية. بعد الفصول الأخيرة التي شهدت مبيعات قياسية لرقائق الذكاء الاصطناعي والشبكات، تتوقع الأسواق ربعًا قويًا آخر، مع تقييمها في الوقت نفسه للمخاطر المتعلقة بضغوط التكاليف، ومزيج المنتجات، والتقلبات المحتملة في الطلب على مراكز البيانات. ستختبر نتائج الربع الأول من السنة المالية 2026 قدرة برودكوم على تحويل الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام في الإيرادات والحفاظ على مكانتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات.

... التوقعات المالية للربع الأول من السنة المالية 2026

تتوقع الأسواق أن تحقق شركة برودكوم نتائج قوية في الربع الأول من السنة المالية 2026، مع التوقعات الرئيسية التالية:

من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى ما يقارب 19.2-19.3 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا بنحو 28 %.

من المتوقع أن يبلغ ربح السهم الواحد 2.02-2.03 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% تقريبًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي .

من المتوقع أن تصل الإيرادات من الذكاء الاصطناعي ودوائر ASIC إلى حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا يزيد عن 100%، مما يجعلها المحرك الرئيسي للنمو .

من المتوقع أن يشهد قطاع برمجيات البنية التحتية نموًا سنويًا معتدلًا .

من المتوقع أن تنمو منتجات أشباه الموصلات والشبكات الأخرى بشكل مطرد، وإن كان بوتيرة أبطأ من الذكاء الاصطناعي .

ستولي الأسواق اهتماماً خاصاً لهيكل الإيرادات، إذ ستكون حصة إيرادات الذكاء الاصطناعي ودوائر التكامل الخاصة بالتطبيقات (ASIC) مقارنةً بالقطاعات الأخرى مؤشراً رئيسياً على استدامة النمو. ومن المهم أيضاً تقييم ما إذا كانت النسبة الأعلى من المنتجات ذات الهوامش الربحية المنخفضة قد تؤثر سلباً على الربحية الإجمالية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنفقات الرأسمالية.

الذكاء الاصطناعي ودوائر ASIC المحرك الرئيسي للنمو

تُعدّ إيرادات دوائر ASIC وحلول الذكاء الاصطناعي حاليًا المحرك الرئيسي لنمو شركة برودكوم. ولا يزال الطلب مرتفعًا من مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة وشركاء التكنولوجيا الكبار، مما يُسهم في نمو ديناميكي في قطاع الذكاء الاصطناعي. تُوفر برودكوم رقائق متخصصة تُسرّع عمليات حساب الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بنية تحتية للشبكات تدعم مراكز البيانات، مما يجعلها موردًا استراتيجيًا لحلول الذكاء الاصطناعي. يُتيح دمج هذه المنتجات في مراكز بيانات العملاء لشركة برودكوم تحقيق إيرادات ثابتة وزيادة حصتها السوقية في حلول التعلم الآلي ومعالجة البيانات واسعة النطاق. ستراقب الأسواق عن كثب وتيرة نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الربحية الإجمالية، حيث يُصبح هذا القطاع رافعة نمو حاسمة تتجاوز منتجات أشباه الموصلات التقليدية وبرمجيات البنية التحتية لشركة برودكوم.

هوامش الربح وضغوط التكاليف في الربع الأول من السنة المالية 2026

على الرغم من النمو القوي في الإيرادات، ستولي الأسواق اهتمامًا بالغًا لمستويات هوامش ربح برودكوم في الربع القادم. قد يؤدي ارتفاع حصة المنتجات ذات الهوامش الربحية المنخفضة، بما في ذلك بعض رقائق الشبكات وأجزاء من برمجيات البنية التحتية، إلى انخفاض هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية مقارنةً بالأرباع السابقة. ستركز الأسواق على تعليقات الإدارة بشأن مزيج المبيعات، وإدارة التكاليف، وتخصيص النفقات الرأسمالية في قطاعي الذكاء الاصطناعي وASIC. يُعدّ تحقيق التوازن الفعال بين الاستثمار في تطوير الرقائق الجديدة والحفاظ على ربحية قوية مؤشرًا رئيسيًا على جودة استراتيجية برودكوم، وإشارةً للأسواق حول قدرة الشركة على توسيع نطاق منتجات الذكاء الاصطناعي بشكل مربح في ظل ارتفاع الطلب وتكاليف الإنتاج.

معنويات السوق والمخاطر قصيرة الأجل

تتعامل الأسواق مع نتائج برودكوم بمشاعر متباينة. فعلى الرغم من توقعات النمو القوية، قد تكون الشركة عرضةً لتقلبات قصيرة الأجل ناجمة عن تحويل رؤوس الأموال بعيدًا عن قطاع أشباه الموصلات في أعقاب نتائج منافسين أقوى مثل شركة إنفيديا. وتعني التوقعات العالية لإيرادات الذكاء الاصطناعي وتكرار تجاوز التوقعات في أرباع متتالية أن حتى خيبات الأمل الطفيفة قد تُثير ردة فعل قلقة في السوق. من عوامل الخطر الأخرى احتمال عودة الطلب إلى مستواه الطبيعي بعد دورة استثمار مكثفة في مراكز البيانات. كما ستراقب الأسواق تعليقات المحللين والتعديلات المحتملة على الأهداف السعرية، والتي قد تؤثر على تقييم السهم على المدى القصير بغض النظر عن العوامل الأساسية وإمكانات النمو على المدى الطويل.

أهم النقاط والمؤشرات للأسواق

ستركز الأسواق بشكل أساسي على الإيرادات وربحية السهم، مترقبةً ما إذا كانت برودكوم ستحقق الإيرادات المتوقعة التي تتراوح بين 19.2 و19.3 مليار دولار أمريكي، وربحية السهم التي تتراوح بين 2.02 و2.03 دولار أمريكي.