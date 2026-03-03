إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت في حالة نزيف

بدأت وول ستريت بالتراجع بعد افتتاح السوق، حيث سجلت المؤشرات الأمريكية خسائر كبيرة مع تزايد حذر المستثمرين وسط تصاعد الصراع في الخليج العربي. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.5%. وتدرك الأسواق بشكل متزايد أن هذا الصراع قد يستمر لأكثر من بضعة أيام، ومن غير المرجح أن يبقى حادثًا عابرًا، مما يزيد من حالة عدم اليقين في أروقة التداول.

ويتفاعل المستثمرون مع تصاعد التوترات العسكرية الناجمة عن المناوشات بين القوات الأمريكية والإيرانية. وعلى وجه الخصوص، يأخذ السوق في الاعتبار الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة على منشآت دبلوماسية أمريكية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض، بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات على بنى تحتية نفطية رئيسية في السعودية ودول خليجية أخرى، مما يزيد من خطر انقطاع إمدادات الطاقة. ومما يزيد من حالة عدم اليقين، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن العمليات قد تستمر من أربعة إلى خمسة أسابيع، مما غيّر بشكل واضح توقعات السوق السابقة بحل سريع. أبرزت هذه الأحداث مجتمعةً خطر تصعيد طويل الأمد، مما زاد من عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، وأدى إلى تقلبات أكبر في الأسواق المالية.

يُلاحظ تحوّل رؤوس الأموال نحو القطاعات الدفاعية والطاقة، بينما تتعرض الشركات الأكثر تأثراً بتكاليف الطاقة والطلب الاستهلاكي، مثل شركات الطيران والسياحة، لضغوط متزايدة. ويشير ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ازدياد الطلب على الذهب والدولار الأمريكي، إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين المتصاعدة. وحتى تظهر بوادر استقرار الصراع وتتلاشى التهديدات التي تواجه سلاسل إمداد النفط العالمية، من المرجح أن يبقى موقف المستثمرين شديد الحساسية لأي تطورات جديدة في المنطقة. ويُظهر السوق بشكل متزايد توقعات باستمرار الصراع لفترة طويلة، مما يؤدي إلى تقلبات حادة وقرارات استثمارية حذرة.

المصدر: xStation5





تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) استجابةً لتصاعد الصراع في الخليج العربي، حيث بات الخوف يسيطر على السوق وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وقد زادت الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة على منشآت دبلوماسية أمريكية، إلى جانب الهجمات على بنى تحتية نفطية رئيسية في السعودية ودول خليجية أخرى، من المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط المحتمل.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: