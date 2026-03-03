تواجه شركة Nvidia قيودًا جديدة على معالج H200 في الصين

تدرس السلطات الأمريكية فرض قيود على تصدير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما قد يؤثر بشكل كبير على وجود شركة إنفيديا في السوق الصينية. ويُعدّ الحدّ المقترح البالغ 75,000 شريحة H200 لكل عميل صيني أقل بكثير من التوقعات الأولية لأكبر الشركات المحلية، التي طلبت أكثر من 150,000 وحدة. وتشمل هذه القيود أيضًا المنتجات المنافسة، بما في ذلك معالج AMD MI325، والتي تُحتسب ضمن الحصة المخصصة لكل عميل، ما يزيد من تعقيد استراتيجيات المبيعات ويتطلب إدارة أكثر صرامة لتوزيع التكنولوجيا.

وفي سياق تنظيمي أوسع، كانت الموافقات السابقة على تصدير معالجات H200 إلى الصين تخضع بالفعل لبعض القيود. فقد حُدّدت أحجام التصدير بنصف ما يُباع في السوق الأمريكية، واشترط التحقق من قبل مختبرات مستقلة، وحُظرت التطبيقات العسكرية. إلا أن المناقشات الحالية داخل الإدارة الأمريكية تتجاوز ذلك، إذ تقترح فرض حدود على كل شركة على حدة، بهدف تمكين تحكم أدق في تدفق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومنع تركز قوة الحوسبة في أيدي عدد قليل من الكيانات. تتماشى هذه الإجراءات مع استراتيجية الولايات المتحدة الأوسع نطاقًا للحفاظ على ريادتها التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل المنافسة المتزايدة من الصين.

ويأتي هذا القرار استجابةً للطلب المتزايد بسرعة في الصين، والذي يتجاوز في كثير من الأحيان الطاقة الإنتاجية لشركة إنفيديا، المقدرة بنحو 700 ألف وحدة شهريًا. وسيُجبر تطبيق قيود التصدير الشركة على تخصيص مواردها بشكل أكثر انتقائية، وإعطاء الأولوية للعملاء، والبحث عن أسواق بديلة لا تُطبق فيها هذه القيود. وعلى المدى المتوسط ​​والطويل، قد يُسرّع هذا أيضًا جهود الصين نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يُمثل عاملًا استراتيجيًا هامًا لقطاع أشباه الموصلات ككل.

أما بالنسبة لشركة إنفيديا، فتُمثل هذه القيود تحديات تشغيلية واستراتيجية في المقام الأول. لا تزال الشركة رائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تُشكل منتجاتها أساسًا للحلول العالمية في هذا القطاع، إلا أن التكيف مع اللوائح الجديدة قد يتطلب مراجعة خطط التوسع وتوقعات الإيرادات قصيرة الأجل. في الوقت نفسه، يوفر حجم الإنتاج وإمكانية النمو في مناطق أخرى وفي الأجيال القادمة من الرقائق لشركة Nvidia فرصة للتعويض جزئيًا عن تأثير القيود المفروضة على السوق الصينية.

في نهاية المطاف، يُبرز القرار المتعلق بحدود تصدير H200 الدور المتزايد للجغرافيا السياسية في قطاع أشباه الموصلات، ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وفي الوقت نفسه، لا يُغير هذا القرار من مكانة Nvidia الأساسية كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

