إبطال رهان باول! الدولار الأمريكي ينتعش بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس 💸

يستعيد الدولار دعمه، بعد أن اهتزّ سابقًا بسبب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أضعف من المتوقع، وذلك عقب تصريحات متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، الذي تناول فيه الفرضية الرئيسية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض التضخم.

يُعدّ تصريح موسالم متشددًا بطبيعته، ويدعم بشكل مباشر التوقف عن خفض أسعار الفائدة الأمريكية. ووفقًا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قد يتسارع نمو الاقتصاد الأمريكي بما يفوق التوقعات في عام 2026، كما أن اقتراب التضخم من 3% بدلًا من 2% يشير إلى أن مخاطر ارتفاع الأسعار ستكون أكثر استدامة مما كان متوقعًا.

ومن الجدير بالذكر أن موسالم أكد على ضرورة ألا يبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراته على التوقعات المتعلقة بالإنتاجية الاقتصادية الأمريكية. ويتناقض هذا الرأي بشكل مباشر مع رواية جيروم باول؛ إذ سعى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى بناء توافق في الآراء حول تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة استنادًا إلى حجة مفادها أن نمو الإنتاجية المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيخفض التكاليف على الشركات، وبالتالي يقلل من ضغط الأسعار. كما تناول موسالم قضية القدرة على تحمل تكاليف السكن التي أثارها ترامب، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار المنازل مشكلة تنبع من عوامل متعددة تتجاوز مستويات أسعار الفائدة.

يعود الدولار إلى الارتفاع، معززاً قيمته مقابل جميع عملات مجموعة العشر. ويواجه الين، المثقل أيضاً بالضغوط السياسية الداخلية (USDJPY: +0.7%)، والفرنك السويسري (USDCHF: +0.5%)، أكبر قدر من الضغوط.

منذ بداية مقابلة موسالم، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2%، متراجعًا دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 ساعة (باللون الأرجواني الفاتح)، مع وجود دعم رئيسي عند 1.16500. المصدر: xStation5