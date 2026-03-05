التقويم الاقتصادي: البنوك المركزية في مواجهة المخاطر العالمية على التضخم (05.03.2026)

على الرغم من أن الأنظار ستتجه نحو الشرق الأوسط، إلا أن يوم الخميس سيشهد صدور عدة منشورات قد تُحدث تغييرًا ملحوظًا وسط ضجيج السوق الناتج عن قضية البنوك المركزية الملحة وخطر تضخم أسعار الطاقة.

في أوروبا، سيتم نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، حيث سيُركز الاهتمام بشكل خاص على مناقشة سعر صرف اليورو. لم يعد توازن المخاطر الذي كان سائدًا قبل الحرب في الشرق الأوسط قائمًا فعليًا، لذا فإن موقف مجلس الإدارة تجاه اليورو الذي قد يكون قويًا للغاية - والذي، كما هو معروف، عاد بالفعل من حوالي 1.20 إلى 1.16 - قد يكون المؤشر الحقيقي الوحيد للمستقبل. قبل صدور المحضر، نتوقع أيضًا صدور بيانات مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو، بينما ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، كلمةً في المساء.

أما بالنسبة للزلوتي البولندي، فسيكون لمؤتمر محافظ البنك الوطني البولندي، البروفيسور آدم غلابينسكي، الدور الأهم. خفض مجلس السياسة النقدية أسعار الفائدة أمس كما كان متوقعاً بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 3.75%، على الرغم من الصدمة الجيوسياسية والمخاوف من عودة الضغوط التضخمية العالمية.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ستكون طلبات إعانة البطالة هي الأهم من وجهة نظر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وقد تجذب بيانات مخزونات الغاز اهتماماً إضافياً نظراً للصراع في الشرق الأوسط.

وسيتم نشر النتائج المالية من قبل جهات عديدة، من بينها: كوستكو وجي دي دوت كوم.

تمت التصفية حسب: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بولندا، فرنسا، ألمانيا، منطقة اليورو، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا. المصدر: xStation5