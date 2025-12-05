بيتكوين يخسر 3% 📉نمط العلم الهبوطي الفني؟

سجل سعر البيتكوين انخفاضًا بنسبة 3%، ويعود ذلك جزئيًا إلى ضعف مؤقت في معنويات سوق الأسهم الأمريكية، حيث تخلت المؤشرات الرئيسية عن جزء من مكاسبها السابقة. من ناحية أخرى، لم نشهد أي أخبار قد تؤثر بشكل مباشر على العملات المشفرة، مما يشير إلى أن التراجع ذو طبيعة فنية ودورية. بالنظر إلى الرسم البياني للبيتكوين، يمكننا أن نرى نموذج علم هبوطي محتمل ظهر مرتين سابقًا خلال الانخفاض من حوالي 126,000 دولار أمريكي.

إذا اخترق السعر النموذج هبوطًا وأكده، فقد يصل الانخفاض المحتمل إلى 20%، مستهدفًا منطقة 69,000-70,000 دولار أمريكي، والتي تتوافق مع ذروة ما قبل النصف المحلي لعام 2024. من ناحية أخرى، قد يؤدي تجاوز السعر لمستوى 95,000 دولار أمريكي إلى إبطال النموذج وزيادة احتمالية ارتفاعه نحو 100,000 دولار أمريكي.

بيتكوين (الإطار الزمني H1 وD1)

المصدر: xStation5

تشير معظم المؤشرات الرئيسية على السلسلة حاليًا إلى زخم هبوطي لعملة البيتكوين.

المصدر: CryptoQuant