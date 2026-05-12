"دبي للاستثمارات الحكومية" تتنازل عن حصة بـ6.5 مليار دولار في "إعمار" لصالح "دبي القابضة"

أعلنت شركة "إعمار العقارية"، أن "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، الذراع الاستثمارية الرئيسية للحكومة، تنازلت عن كامل حصتها في الشركة العقارية لصالح "الإمارات باور إنفستمنت" وهي شركة تابعة لمجموعة "دبي القابضة".

الجدير بالذكر أنه "إعمار" نوهت في إفصاح على موقع "سوق دبي المالي" أن "الإمارات باور إنفستمنت" أصبحت تمتلك بعد هذه الصفقة 22.27% من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة "إعمار".

من جهتها، أوضحت "إعمار" أن إجمالي حصة "مجموعة دبي القابضة" في شركة التطوير العقاري ارتفع إلى 29.73%، ما يجعلها أكبر مساهم في الشركة. ولم تفصح الشركة عن القيمة المالية للصفقة.

كما ارتفعت أرباح الشركة المطورة لأطول برج في العالم بدبي، بنسبة 38% إلى 6.4 مليار درهم في الربع الأول من 2026 على أساس سنوي. بينما نمت إيراداتها 23% إلى 12.4 مليار درهم، مدفوعةً بمساهمات العمليات المحلية والدولية، بحسب إفصاح للشركة.