التقويم الاقتصادي - التضخم يتصدر المشهد (12.05.2026)

يركز جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم بشكل أساسي على التضخم، وتحديدًا البيانات القادمة من الولايات المتحدة. ويتوقع المحللون ارتفاعًا في معدل التضخم الرئيسي إلى 3.7% على أساس سنوي، ومعدل التضخم الأساسي إلى 2.7% على أساس سنوي. ورغم أن هذه المستويات ليست مرتفعة للغاية، إلا أنها قد تُسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2023، أو في حال حدوث مفاجأة إيجابية، قد تُسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

بالإضافة إلى التضخم، سنشهد صدور مؤشر ZEW الألماني وتقرير WASDE الشهري. ويُعد هذا التقرير الأخير بالغ الأهمية لمستثمري السلع الزراعية، إذ سيوفر التقديرات الأولية لموسم 2026/2027. وفي وقت لاحق من المساء، سيصدر تقرير معهد البترول الأمريكي (API) حول مخزونات النفط الخام الأمريكية.

الجدول الزمني (جميع الأوقات بتوقيت بريطانيا الصيفي):

10:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي - ألمانيا: مؤشر ZEW لشهر مايو (التوقعات: -20.5؛ القيمة السابقة: -17.2)

1:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - الولايات المتحدة الأمريكية: تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل:

القراءة الرئيسية (التوقعات: 3.7% على أساس سنوي؛ القراءة السابقة: 3.3% على أساس سنوي)

التضخم الشهري (التوقعات: 0.6% على أساس شهري؛ القراءة السابقة: 0.9% على أساس شهري)

التضخم الأساسي (التوقعات: 2.7% على أساس سنوي؛ القراءة السابقة: 2.6% على أساس سنوي)

التضخم الأساسي الشهري (التوقعات: 0.4% على أساس شهري؛ القراءة السابقة: 0.2% على أساس شهري)

17:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي - الولايات المتحدة الأمريكية: تقرير WASDE

21:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي - الولايات المتحدة الأمريكية: تقرير معهد البترول الأمريكي لمخزونات النفط الخام

سيكون EURUSDالسوق الرئيسي الذي يجب مراقبته خلال فترة صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك. نلاحظ أن مؤشر TNOTE يشير إلى قوة أكبر للدولار الأمريكي. قد تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع إلى زيادة قوة مؤشر TNOTE، مما قد يدعم الدولار الأمريكي.