أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" عن تحقيق صافي دخل بلغ 4 مليارات درهم ما يعادل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد مرونة أدائها التشغيلي وقوة وضعها المالي. كما نجحت الشركة في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلي مدعومة بإدارة فعّالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد، ما ساهم في الحد من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

في هذا الاطار قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "شهدت النتائج المالية للربع الأول من هذا العام تأثيرات ناتجة عن اضطرابات خارجية استثنائية، وكانت أولوياتنا خلال هذه الفترة واضحة وتمثلت في حماية كوادر الشركة وأصولها، وضمان إمدادات محلية آمنة ومستقرة، إلى جانب الحفاظ على القيمة التي نحققها للمساهمين من خلال التنفيذ المنضبط. وتجسد نتائج الربع الأول مرونة أداء الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف وقوة ميزانيتها العمومية".

يشار أنه وسط تزايد حالة عدم اليقين على مستوى المنطقة والتحديات المرتبطة بظروف السوق والتي أسهمت في حدوث اضطرابات كبيرة في قطاع الطاقة وحركة الملاحة البحرية عبر مضيق "هرمز"، حققت "أدنوك للغاز" صافي دخل بلغ 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض محدود بنسبة 8% فقط مقارنة بالربع السابق.

يذكر أنه حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار أمريكي)، وأنهت الربع الأول بميزانية عمومية قوية تضمنت نقداً بقيمة 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار). ويتيح هذا المركز المالي القوي لشركة "أدنوك للغاز" مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق، بما يدعم تحقيق توقعاتها للأرباح لعام 2026، وتنفيذ التزامها بسياستها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030. ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليار درهم (941 مليون دولار)، ومن المقرر دفعها في يونيو 2026.

تستمر "أدنوك للغاز" في تعزيز مرونة أعمالها مستفيدة من قوة ميزانيتها العمومية ونهجها المنضبط لتخصيص رأس المال. وتبقى طموحات الشركة للنمو على المدى البعيد دون تغيير، مع استمرار التزامها بهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين 2023 و2029.

وتحافظ الشركة على نظرة إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يدعم الطلب المحلي، وهو ما تؤكده اتفاقية توريد المواد الخام التي تم توقيعها مع شركة "تعزيز" بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى إعلان "أدنوك" خلال منصة "اصنع في الإمارات" استهدافها ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) لدعم التصنيع المحلي. كما يسهم النمو المتواصل في قاعدة العملاء المحليين والقطاع الصناعي في تعزيز الطلب على منتجات "أدنوك للغاز"، بصفتها أكبر مورد للطاقة في الدولة لتوليد الكهرباء وللقطاع الصناعي.

من جانب اخر سجّلت "أدنوك للغاز" حادثتين في مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 إبريل الماضي، ما أدى إلى تفعيل الإجراءات المعتمدة للاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال. وقد استجابت فرق العمليات للحادثتين بكفاءة عالية، مع التركيز على إعطاء الأولوية لسلامة الأفراد والأصول والحد من أي انقطاعات في إمدادات العملاء. وتمكنت الشركة من استعادة نحو 60% من الطاقة التشغيلية للمجمع خلال فترة وجيزة، وتعمل حالياً على رفعها إلى 80% بحلول نهاية عام 2026، مع استهداف استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة خلال عام 2027.