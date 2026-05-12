انخفاض EURUSDب 0.3% قبيل إعلان معدل التضخم

من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم (الساعة 1:30 مساءً). وتشير التوقعات إلى ارتفاع ملحوظ في الرقم الإجمالي (إلى حوالي 3.7%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023) وارتفاع طفيف في المؤشر الأساسي (إلى 2.7%).

ستركز الأسواق بشكل أساسي على المؤشر الأساسي، الذي يستثني المكونات الأكثر تقلبًا - الغذاء والطاقة - مما يوفر صورة أكثر دقة عن ضغوط الأسعار المتجذرة. وقد يؤدي ارتفاع هذا المؤشر إلى زيادة ميل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية نحو تشديد السياسة النقدية. في الوقت الحالي، تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 30% تقريبًا لرفع سعر الفائدة قبل نهاية العام - وإذا تجاوز المؤشر الأساسي التوقعات بشكل ملحوظ، فمن المتوقع إعادة تقييم متشددة، وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار.

الشكل 1: توقعات السوق لأسعار الفائدة الصادرة عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (2026-2027)

المصدر: بلومبيرغ، 5 ديسمبر/كانون الأول 2026

مع ذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار أن المستهلك العادي لا يقيس ضغوط التضخم بالقيمة الحقيقية، بل بالقيمة الاسمية، مع تركيز كبير على أسعار الوقود والغذاء. لذا، فإن ارتفاع مؤشر التضخم الرئيسي فوق المستوى المتوقع (3.7%) يُعدّ إشارة إيجابية للدولار. ورغم أن هذا الارتفاع بحد ذاته لا يُبرر رفع أسعار الفائدة، كونه يُعتبر بطبيعته مؤقتًا، إلا أنه قد يُسهم في رفع توقعات التضخم، وهو أمر بالغ الأهمية للجنة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى نمو أكبر في الأجور والاستهلاك مستقبلًا، مُحدثًا ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

الشكل 2: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (2000-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 05/12/2026

في الشهر الماضي، كان معظم الارتفاع الشهري في المؤشر مدفوعًا بأسعار تذاكر الطيران، التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة لارتفاع أسعار الوقود بشكل ملحوظ - حيث تمثل هذه الأسعار ما بين 20 و30% من تكاليف التشغيل وأكثر من نصف التكاليف المتغيرة. كما ينبغي أن تُؤخذ بطاقات الذاكرة ووحدات المعالجة المركزية في الاعتبار، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاجها بشكل كبير بسبب النزاع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران. علاوة على ذلك، وبسبب التعديلات المنهجية، من المتوقع أن نشهد زيادة ملحوظة في تكاليف الإيجار، التي تم التقليل من شأنها باستمرار في الأشهر الأخيرة نتيجة للاضطرابات الناجمة عن أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وبالتالي، فإن الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي (حوالي 0.3% شهريًا) مُسعّر بالفعل في الأسواق، ولا ينبغي أن يُثير أي قلق كبير.

الشكل 3: المساهمات الرئيسية في التغير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (2023-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 5 ديسمبر 2026

يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا قبيل صدور بيانات التضخم، مع صعوبة ربط هذا الارتفاع بالتكهنات المحيطة بأرقام التضخم لشهر أبريل. ويتلقى الدولار دعمًا من عزوف المستثمرين عن المخاطرة نتيجةً للجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ونشهد ارتفاعًا متجددًا في أسعار سلع الطاقة، وتراجعًا حادًا في أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى. هذه الظروف مواتية لعملات الملاذ الآمن وعملات الدول المصدرة الصافية للطاقة، ويندرج الدولار ضمن هاتين الفئتين.

الشكل 4: زوج اليورو/الدولار الأمريكي (4 مايو - 12 مايو)

المصدر: xStation, 12/05/2026