DE40: أوروبا تتحرك بشكل جانبي، ونستله تحقق مكاسب

- بدأ اليوم بانخفاضات، لكن التفاؤل يُنذر بعودة السوق مع مرور اليوم.
- حققت نستله مكاسب بفضل وعدها بتسريح 16,000 عامل.
- تراكم كبير للتقارير من السويد.
- يُرجّح أن تكون خطابات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ولجنة السياسة النقدية الأوروبية أكبر مُحرّكات الأسعار في الجزء الأخير من اليوم.
بدأت الجلسة الأوروبية في ظل توترات تجارية ومالية مرتبطة بالعلاقات مع روسيا والصين، مع نتائج جيدة للشركات. ورغم الانخفاضات الأولية الطفيفة في المؤشرات الرئيسية، استعاد المستثمرون تفاؤلهم تدريجيًا. ونتيجةً لذلك، تمكنت معظم الأسواق الأوروبية، عند الظهر تقريبًا، من تعويض خسائرها الصباحية وتحولت إلى إيجابية بشكل طفيف.
وتجدر الإشارة إلى النتائج الفصلية القوية التي نشرتها شركات TSMC وNestlé وSartorius، والتي عززت معنويات السوق. بعد انتهاء الجلسة، ستقدم ثلاث شركات اسكندنافية كبيرة: Industrivärden وInvestor وNordea Bank تقاريرها الفصلية. قد يكون لنتائج هذه الشركات تأثير كبير على المعنويات في المنطقة. لذا، يُنصح المستثمرون المهتمون بالسوق المحلية بمتابعة هذه المنشورات عن كثب.
المصدر: بلومبرج فاينانس
يُعدّ قطاع الصناعة المساهم الأكبر في نمو اليوم، بينما يُسهم قطاع الرعاية الصحية في انخفاض المؤشرات.
بيانات الاقتصاد الكلي:
بالإضافة إلى ذلك، أكدت أحدث البيانات المتعلقة بالموازين التجارية لدول الاتحاد الأوروبي استمرار فوائض الصادرات.
في النصف الثاني من اليوم، سيتابع المستثمرون عن كثب خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنك المركزي الأوروبي.
كما سينتظر السوق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مخزونات النفط، والذي قد يؤثر على اتجاه أسعار السلع الأساسية ومعنويات السوق. ومن المتوقع حدوث انخفاضات معتدلة في المخزونات.
DE40 (D1)
المصدر: xStation5
يظل سعر السهم عند مستوى مقاومة واضح عند 24,380 نقطة، لكن المشترين يُظهرون ضعفًا ملحوظًا مع انخفاض السعر بشكل واضح دون هذه المنطقة وصعوبة البقاء فوقها. حاليًا، يقع السعر حول مستوى فيبو 38.2، ويمكن الاعتماد على دعم المتوسط المتحرك الأساسي 50 ومستوى فيبو 50، وهو المستوى الذي يتجه إليه السعر حاليًا. بالنسبة للمشترين، من الضروري اختراق مستوى فيبو 23.6 لاستعادة زخم السهم على الرسم البياني.
أخبار الشركات:
- نستله (NESN.CH) - أصدرت الشركة السويسرية العملاقة اليوم نتائجها المالية للأرباع الثلاثة الأولى. كانت النتائج المالية للشركة جيدة، وقريبة من التوقعات. سجلت الشركة نموًا طفيفًا في معظم قطاعات نشاطها. ومع ذلك، فإن ما أدى إلى زيادة في سعر السهم بنسبة تقارب 8% هو خطة تسريح 16,000 موظف خلال العامين المقبلين. ومن المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح بشكل رئيسي على قطاع الإدارة. سارتوريوس (SRT.DE) - نشرت شركة الطاقة توقعات مبيعات متفائلة. تتوقع الشركة زيادة في المبيعات بنسبة 7% العام المقبل. يرتفع سعر السهم بنسبة تصل إلى 3%.
- كيرينغ (KER.FR) - تلقت شركة التجزئة البريطانية توصية سلبية من بنك استثماري. بعد مكاسب الأمس، ينخفض السهم بنسبة تقارب 3%.
- فلاتكس ديجيرو (FTK.DE) - أعلنت شركة خدمات الاستثمار الألمانية عن نمو في الإيرادات بلغ 550 مليون يورو، متجاوزةً توقعات المحللين. وتنمو الشركة بأكثر من 5%.
- كينيفيك (KINVB.SE) - حسّنت شركة الاستثمار السويدية نتائجها بعد الخسائر الأخيرة، وأعلنت عن صافي ربح قدره 741 مليون كرونة سويدية مقارنة بخسارة قدرها 1.9 مليار كرونة في العام الماضي. وترتفع أسهم الشركة بأكثر من 6%.
- ريبسول (REP1.ES) - تلقت شركة الطاقة الإسبانية توصية سلبية من مورغان ستانلي، مشيرةً إلى أن شل وتوتال أفضل شركتين متكاملتين في مجال الطاقة في أوروبا. سعر السهم ينخفض بنسبة تزيد عن 1%.
