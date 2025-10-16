DE40: أوروبا تتحرك بشكل جانبي، ونستله تحقق مكاسب

يُرجّح أن تكون خطابات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ولجنة السياسة النقدية الأوروبية أكبر مُحرّكات الأسعار في الجزء الأخير من اليوم

بدأ اليوم بانخفاضات، لكن التفاؤل يُنذر بعودة السوق مع مرور اليوم

بدأت الجلسة الأوروبية في ظل توترات تجارية ومالية مرتبطة بالعلاقات مع روسيا والصين، مع نتائج جيدة للشركات. ورغم الانخفاضات الأولية الطفيفة في المؤشرات الرئيسية، استعاد المستثمرون تفاؤلهم تدريجيًا. ونتيجةً لذلك، تمكنت معظم الأسواق الأوروبية، عند الظهر تقريبًا، من تعويض خسائرها الصباحية وتحولت إلى إيجابية بشكل طفيف.

وتجدر الإشارة إلى النتائج الفصلية القوية التي نشرتها شركات TSMC وNestlé وSartorius، والتي عززت معنويات السوق. بعد انتهاء الجلسة، ستقدم ثلاث شركات اسكندنافية كبيرة: Industrivärden وInvestor وNordea Bank تقاريرها الفصلية. قد يكون لنتائج هذه الشركات تأثير كبير على المعنويات في المنطقة. لذا، يُنصح المستثمرون المهتمون بالسوق المحلية بمتابعة هذه المنشورات عن كثب.

المصدر: بلومبرج فاينانس

يُعدّ قطاع الصناعة المساهم الأكبر في نمو اليوم، بينما يُسهم قطاع الرعاية الصحية في انخفاض المؤشرات.

بيانات الاقتصاد الكلي:

بالإضافة إلى ذلك، أكدت أحدث البيانات المتعلقة بالموازين التجارية لدول الاتحاد الأوروبي استمرار فوائض الصادرات.

في النصف الثاني من اليوم، سيتابع المستثمرون عن كثب خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنك المركزي الأوروبي.

كما سينتظر السوق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مخزونات النفط، والذي قد يؤثر على اتجاه أسعار السلع الأساسية ومعنويات السوق. ومن المتوقع حدوث انخفاضات معتدلة في المخزونات.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

يظل سعر السهم عند مستوى مقاومة واضح عند 24,380 نقطة، لكن المشترين يُظهرون ضعفًا ملحوظًا مع انخفاض السعر بشكل واضح دون هذه المنطقة وصعوبة البقاء فوقها. حاليًا، يقع السعر حول مستوى فيبو 38.2، ويمكن الاعتماد على دعم المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 ومستوى فيبو 50، وهو المستوى الذي يتجه إليه السعر حاليًا. بالنسبة للمشترين، من الضروري اختراق مستوى فيبو 23.6 لاستعادة زخم السهم على الرسم البياني.

أخبار الشركات: