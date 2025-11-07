إفتتاح الأسواق الامريكية: السوق يواصل انخفاضه في نهاية الأسبوع

لم تشهد نهاية الأسبوع أي تحسن في معنويات المستثمرين في وول ستريت. افتتحت المؤشرات الأمريكية تداولاتها على انخفاضات ملحوظة ليوم آخر، نتيجةً لتزايد المخاطر وتغير المعنويات. سجلت عقود ناسداك 100 أكبر خسائرها، بانخفاض 1.4%. أما مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، فقد حققا أداءً أفضل، بانخفاض العقود بنسبة تراوحت بين 0.6% و1.1% تقريبًا.

المشكلة الكبرى التي بدأت الأسواق تلاحظها مؤخرًا هي إغلاق الحكومة الأمريكية. أصبح هذا الإغلاق الأطول في التاريخ. انتهت الحلقات السابقة من هذا النوع بتأثير محدود على الاقتصاد، لكن الوضع يزداد خطورة، كما تؤكده تصريحات كيفن هاسيت، أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين للبيت الأبيض. يُصرّح هاسيت بأن آثار الإغلاق "أسوأ بكثير من المتوقع". أما تصريحات سكوت بيسنت، الذي يدّعي أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي يمر بالفعل بركود حقيقي، فلا تُحسّن الوضع. ويشاركه رئيس مجلس النواب، جونسون، هذه المخاوف. إن عدم التعامل السريع مع مشكلة الميزانية الأميركية قد يدفع المؤشرات إلى الانخفاض بشكل كبير إذا ظهرت المزيد من المخاطر

المصدر: Bloomberg Finance LP

سجلت شركات التكنولوجيا أكبر انخفاضات في بداية الجلسة. ويتوقع المستثمرون بوضوح استراتيجيات تسييل الذكاء الاصطناعي وعوائد من استثمارات ضخمة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

اطلع السوق اليوم على نتائج تقرير جامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك وتوقعات التضخم، والذي لا يُشير أيضًا إلى تحسن في مزاج السوق. وأشارت الجامعة إلى تدهور في ثقة المستهلكين في جميع القطاعات. وسجلت "الظروف الحالية" انخفاضًا كبيرًا بشكل خاص. كما ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير بشكل طفيف.

ظهر اتجاه مثير للاهتمام في بيانات التوظيف الكندية، حيث انخفض معدل البطالة وارتفع التوظيف. ومع ذلك، انخفض معدل التوظيف بدوام كامل، بينما شهد التوظيف بدوام جزئي زيادة كبيرة. يمكن تفسير انخفاض معدل البطالة على أنه انتعاش موسمي في اتجاه تصاعدي طويل الأجل، ولكن التحول الكبير في ديناميكيات التوظيف نحو الوظائف بدوام جزئي قد يشير إلى صعوبات تواجهها الشركات في الحفاظ على ساعات العمل بدوام كامل.

US100 (D1)

المصدر: xStation5

استُنفدت قوة المشترين بشكل واضح عند الحد العلوي لخط الاتجاه الصاعد. بالإضافة إلى ذلك، ورغم المحاولات، لم يتمكن السهم من الدفاع عن الحد السفلي. يشير الاختراق الحاسم لمستوى المقاومة عند مستوى 25200 إلى سيناريو أساسي لتمديد التصحيح نحو مستويات فيبو 23.6-38.2، حيث قد يبحث السوق عن دعم ومكان للاستقرار ومحاولات أخرى لاستعادة زمام المبادرة من قبل المشترين. قد يبدأ مؤشر القوة النسبية (RSI(14، الذي دخل منطقة ذروة الشراء، في العمل لصالح المشترين.

أخبار الشركة:

إكسبيديا (EXPE.US) - ارتفع سهم وكالة السفر بأكثر من 15% عند افتتاح السوق بعد نشر نتائج ممتازة، مما يسمح برفع توقعات الأرباع القادمة بتوصيات إيجابية من شركات الاستثمار.

إم بي ماتيريالز (MP.US) - سجلت شركة المعادن الأرضية النادرة انخفاضًا بنسبة 7% بعد إعلان نتائجها. انخفضت الإيرادات دون توقعات السوق، لكن ربحية السهم كانت أفضل عند -0.1، مما يدل على قدرة الشركة على التحكم في التكاليف والخسائر. AirBnb (ABNB.US) - نشرت شركة التأجير قصير الأجل نتائج جيدة، مع تركيز خاص على تحسن الطلب في السوق الأمريكية. ارتفع السهم بأكثر من 4%.

Take-Two Interactive (TTWO.US) - أجّلت شركة نشر ألعاب الفيديو إصدار لعبة GTA6 المرتقبة بشكل كبير. خسرت الشركة أكثر من 6%.

Comcast (CMCSA.US) - تجري شركة الإعلام محادثات للاستحواذ على قناة ITV والتعاون مع Warner Bros في مجال البث.

Affirm Holding (AFRM.US) - ارتفع سعر سهم شركة خدمات الدفع المؤجل بأكثر من 10% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للعام المقبل.

SweetGreen (SG.US) - سلسلة مطاعم أخرى تُخيب الآمال بنتائجها وسط تراجع ثقة المستهلكين. بعد خفض توقعاتها لنهاية العام، خسرت الشركة أكثر من 15%.

Globus Medica (GMED.US) - ارتفعت أسهم شركة تصنيع المعدات الطبية بنسبة 30% بعد أن تجاوزت توقعات المستثمرين بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات. المحللون يتشاركون الثقة بالشركة