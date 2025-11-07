ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى

لم تشهد نهاية الأسبوع تحسنًا في معنويات سوق الأسهم الأمريكية، بل على العكس تمامًا. انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 2%. وحقق مؤشرا راسل 2000 وستاندرد آند بورز 500 أداءً أفضل، بانخفاضات تجاوزت 1% بقليل. أما مؤشر داو جونز، فهو في وضع جيد نسبيًا، حيث حدّت خسائره إلى 0.5%.

أظهرت بيانات جامعة ميشيغان ضعفًا ملحوظًا في معنويات المستهلكين. وسجل المؤشر، الذي يُقيّم الوضع الحالي، انخفاضًا كبيرًا بشكل خاص. وقد فاجأت البيانات المشاركين في السوق بشكل كبير، ويبدو الاتجاه سلبيًا بشكل واضح.

صرح كيفن هيسيت، أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين للبيت الأبيض، بأن تأثير إغلاق الحكومة على الاقتصاد "أسوأ بكثير من المتوقع".

نظرًا للنقص الحاد في الموارد والكوادر، خفضت إدارة الطيران الفيدرالية ( FAA ) حركة النقل الجوي في الولايات المتحدة بنسبة 4%. وإذا لم تتوصل الحكومة الأمريكية إلى اتفاق بشأن التمويل، فسيتم زيادة التخفيض إلى 6% يوم الخميس.

يبدو وضع المؤشرات الأوروبية أفضل قليلاً من وضع المؤشرات الأمريكية. تتصدر إسبانيا وبولندا قائمة الأسواق التي شهدت انخفاضًا، حيث انخفضت مؤشراتهما الرئيسية بنسبة 1.5%. ويشهد مؤشرا داكس 40 وفوتسي 100 أداءً أفضل، حيث اقتصرت الانخفاضات على 0.5%. وتشهد عقود كاك 40 ارتفاعًا بنسبة 0.3%.

في سوق السلع، لا تزال الحركة محدودة على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في المؤشرات. وارتفعت عقود القهوة بنسبة تقارب 4%، بينما انخفض الكاكاو والقمح بنسبة 3% و1.5% على التوالي.

تشهد المعادن النفيسة ارتفاعات طفيفة، حيث ارتفع الذهب بنحو 0.6% ووصل إلى مستوى 4000 دولار للأونصة مجددًا. ويشهد البلاديوم والبلاتين أداءً أفضل، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 1.2%.

لا يسمح سوق العملات المشفرة لسوق الأسهم بالتأثير عليه، ويتعافى من خسائره منذ بداية الأسبوع. وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.2%، وتجاوزت عوائدها 100,000 دولار في جلسة اليوم. وارتفعت عملة الإيثريوم بأكثر من 3%. وتصل الزيادات في العملات الرقمية الصغيرة إلى عشرات بالمئة. في سوق الفوركس، كان الدولار الأمريكي الخاسر الأكبر بين العملات الرئيسية، حيث انخفض أمام اليورو (-0.2%) والفرنك السويسري (-0.2%). ويشهد الدولار الكندي والجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا.

أصدرت Airbnb نتائجها المالية، حيث تجاوزت الإيرادات التوقعات، إلا أن أرباح السهم الواحد جاءت مخيبة للآمال، وتعرضت الهوامش لضغوط من الإعفاءات الضريبية والاستثمارات. ومن الأمور الواعدة للمستثمرين وعود بمزيد من التوسع في أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية، وتطوير حلول الدفع المؤجل/التقسيط.