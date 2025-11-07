ارتفاع الدولار الكندي بفضل بيانات سوق العمل الكندية القوية 💡

- البيانات المتشددة من سوق العمل الكندي تعزز الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي
صافي التغير في التوظيف في أكتوبر: ٦٦,٦٠٠ (المتوقع: -٥,٠٠٠؛ السابق: ٦٠,٤٠٠)
- معدل البطالة: ٦.٩٪ (المتوقع: ٧.١٪؛ السابق: ٧.١٪)
- الأجر بالساعة للموظفين الدائمين (على أساس سنوي): ٤.٠٪ (المتوقع: ٣.٥٪؛ السابق: ٣.٦٪)
كانت الزيادة في التوظيف في أكتوبر 2025 بشكل رئيسي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث تمت إضافة 41000 وظيفة (+1.4٪)، مما عوّض عن انخفاض قدره 21000 وظيفة في الشهر السابق. كما زادت العمالة في النقل والتخزين (+30000؛ +2.8٪) وفي قطاع المعلومات والثقافة والترفيه (+25000؛ +3.0٪)، على الرغم من أن عدد الأشخاص العاملين في هذه الصناعات ظل مستقراً مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه، انخفض التوظيف في قطاع البناء بمقدار 15000 (-0.9٪) في أكتوبر، وظل مستقراً تقريبًا مقارنة بالعام السابق، ولكنه أقل بمقدار 38000 عن الذروة في بداية عام 2025. بين يناير وأكتوبر 2025، انخفض التوظيف في الصناعة بمقدار 54000 (-1.3٪)، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التوظيف في قطاعي البناء والتصنيع، بينما زاد قطاع الخدمات التوظيف بمقدار 142000 (+0.8٪).
المصدر: Statcan
