اقرأ أكثر
٦:١٤ م · ٧ نوفمبر ٢٠٢٥

ارتفاع الدولار الكندي بفضل بيانات سوق العمل الكندية القوية 💡

أهم النقاط
USD/CAD
فوركس
-
-
أهم النقاط
  • البيانات المتشددة من سوق العمل الكندي تعزز الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي

صافي التغير في التوظيف في أكتوبر: ٦٦,٦٠٠ (المتوقع: -٥,٠٠٠؛ السابق: ٦٠,٤٠٠)
 

  • معدل البطالة: ٦.٩٪ (المتوقع: ٧.١٪؛ السابق: ٧.١٪)
     
  • الأجر بالساعة للموظفين الدائمين (على أساس سنوي): ٤.٠٪ (المتوقع: ٣.٥٪؛ السابق: ٣.٦٪)
 

كانت الزيادة في التوظيف في أكتوبر 2025 بشكل رئيسي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث تمت إضافة 41000 وظيفة (+1.4٪)، مما عوّض عن انخفاض قدره 21000 وظيفة في الشهر السابق. كما زادت العمالة في النقل والتخزين (+30000؛ +2.8٪) وفي قطاع المعلومات والثقافة والترفيه (+25000؛ +3.0٪)، على الرغم من أن عدد الأشخاص العاملين في هذه الصناعات ظل مستقراً مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه، انخفض التوظيف في قطاع البناء بمقدار 15000 (-0.9٪) في أكتوبر، وظل مستقراً تقريبًا مقارنة بالعام السابق، ولكنه أقل بمقدار 38000 عن الذروة في بداية عام 2025. بين يناير وأكتوبر 2025، انخفض التوظيف في الصناعة بمقدار 54000 (-1.3٪)، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التوظيف في قطاعي البناء والتصنيع، بينما زاد قطاع الخدمات التوظيف بمقدار 142000 (+0.8٪).

المصدر: Statcan

 

 

١١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٦:٠٢ م

مؤشر US100 يخسر 0.5%🚩
١١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٠٤ م

مؤشر US100: توقف مؤقت بالقرب من مقاومة حاسمة
١١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٣:٠٢ م

مخطط اليوم - الفضة (11.11.2025)
١١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٢:٣٦ م

مؤشر داكس: أداء متباين لمؤشر DE40 على الرغم من المشاعر الإيجابية في أوروبا. 📊أسهم فرابورت عند أعلى مستوى لها في 6 سنوات.

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات