سيُقرّ البوندستاغ الألماني الأسبوع المقبل إنفاقًا دفاعيًا قياسيًا بقيمة 52 مليار يورو (حوالي 61 مليار دولار أمريكي)، يشمل 29 عقدًا للجيش الألماني. يُعدّ هذا القرار الأكبر من نوعه في تاريخ القوات المسلحة الألمانية، ويهدف إلى تحويلها إلى أقوى قوة عسكرية تقليدية في أوروبا. تشمل الاستثمارات الرئيسية المُخطط لها 22 مليار يورو للمعدات والأزياء العسكرية الأساسية، و4.2 مليار يورو لمركبات بوما القتالية للمشاة، و3 مليارات يورو لصواريخ آرو 3 الاعتراضية المتطورة بالتعاون مع إسرائيل، و1.6 مليار يورو لأقمار الاستطلاع الصناعية، والتي من المتوقع أن تُعزز بشكل كبير قدرات الاستخبارات والرصد.

يعكس نطاق هذه الإجراءات التحديث العسكري المتسارع الذي بدأ بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام ٢٠٢٢. في ذلك الوقت، أعلن المستشار السابق أولاف شولتز عن "منعطف تاريخي" (Zeitenwende)، ويواصل المستشار الحالي فريدريش ميرز هذا المسار بعزم أكبر، حيث خصص مئات المليارات من اليورو لإعادة بناء القوات المسلحة المهملة وإعادة تشكيل البنية الأمنية الأوروبية جذريًا. وقد أكد ميرز مرارًا وتكرارًا أن هدف هذه الإجراءات هو حماية حرية الأجيال القادمة. وخلال لقاء مباشر مع المواطنين عُقد مؤخرًا، قال: "لقد تغير العالم من حولنا تمامًا. نريد أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا حتى لا نضطر إلى ذلك أبدًا".

يندرج الإنفاق الدفاعي القياسي لألمانيا في السياق الأوسع للجهود الأوروبية لتعزيز الأمن ردًا على التهديدات المتزايدة من روسيا. ويشمل ذلك شراء أنظمة دفاع جوي حديثة وتطوير صناعة الدفاع المحلية، بالإضافة إلى تعميق التعاون الدولي. والهدف ليس فقط ضمان الاستقرار القاري، بل أيضًا إنشاء جيش حديث ومجهز تجهيزًا جيدًا قادر على الاستجابة السريعة للتهديدات المعاصرة. ويشير حجم الاستثمارات غير المسبوق إلى أن ألمانيا تأخذ الأمن الأوروبي على محمل الجد وتنفذ بشكل متواصل خطتها الطموحة لتحديث الجيش.

