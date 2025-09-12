DE40: الأسواق في أوروبا تنتظر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشهد الأسواق المالية الأوروبية اليوم موجة من التشاؤم. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر DE40 بأكثر من 0.4%، بينما انخفض مؤشر EU50 بأكثر من 0.8%. كما سجلت العقود الآجلة لمؤشري FRA40 وITA40 أداءً ضعيفًا، بخسائر بلغت حوالي 0.9% و0.8% على التوالي. يتفاعل السوق مع قراءة التضخم اليوم في ألمانيا والتوقعات التي تسبق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

تُظهر البيانات الألمانية ارتفاع تضخم أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وبنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات. ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) بنسبة 2.1% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري. على الرغم من استقرار التضخم، قد يخشى المستثمرون من أن تؤثر زيادات الأسعار الإضافية على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

في سياق توقعات السياسة النقدية، يترقب المستثمرون بفارغ الصبر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يتجه المجلس نحو مزيد من التيسير النقدي، مما قد يؤثر على الأسواق المالية العالمية.

المصدر: xStation5

التقلبات الملحوظة في السوق الأوروبية الأوسع

المصدر: xStation

انخفض مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.4% خلال جلسة اليوم، ويتداول بالقرب من مستوى الدعم الذي يحدده المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 100 يوم (المنحنى البرتقالي على الرسم البياني). تُشكّل هذه المنطقة دعمًا فنيًا، مما يُساعد على الحد من أي انخفاض إضافي. مع ذلك، لا تزال معنويات السوق حذرة، إذ قد يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل بشكل كبير على معنويات السوق العالمية، بما في ذلك المؤشرات الأوروبية.

المصدر: xStation

أخبار الشركة:

ارتفع سهم هانوفر ري ( HNR.DE ) اليوم بنحو 3% بعد أن رفع بنك UBS توصيته للسهم من "محايد" إلى "شراء"، مما يُبرز متانة الشركة المالية. ويشير المحللون إلى أن الشركة تُتداول بخصم 6% مقارنةً بالقطاع على الرغم من استقرار نمو الأرباح والأداء القوي. وقد تستفيد الشركة من توقعات المستثمرين بتباطؤ محتمل في السوق، حيث أن وضعها الدفاعي يجعلها خيارًا آمنًا نسبيًا في هذا القطاع. وقد حدد بنك UBS سعرًا مستهدفًا جديدًا عند 280 يورو، مما يعني ارتفاعًا بنحو 16% عن مستوياتها الحالية.

انخفض سهم ستيلانتيس ( STLAM.IT ) بنحو 1.7% بعد أن خفض بنك UBS توقعاته للشركة، مشيرًا إلى تأخر تعافي أدائها المالي. ويسلط المحللون الضوء على التحديات المستمرة، مثل ارتفاع التكاليف وضعف الطلب والمنافسة الشديدة من الشركات المصنعة الصينية.