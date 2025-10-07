DE40: السوق الأوروبية لا تزال تحت ضغط ضعف الصناعة والاضطرابات السياسية

لم تبدأ الجلسة الأوروبية بتفاؤل كبير. افتتحت المؤشرات الرئيسية للقارة العجوز على انخفاض، ولا يزال المستثمرون حذرين بشكل واضح. لا يزالون مثقلين بعدم اليقين السياسي في فرنسا، حيث تُضعف التوترات المطولة حول الوضع الحكومي والإصلاحات المالية شهية المخاطرة. إضافةً إلى ذلك، لا تبعث البيانات الاقتصادية الكلية الجديدة من ألمانيا على التفاؤل. انخفضت عقود DE40 وFRA40 بنسبة 0.4%.

ستتميز جلسة اليوم بترقب لتصريحات محافظي البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة. ويأمل المستثمرون في الحصول على توجيهات بشأن اتجاه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، خاصة بعد الإشارات المتضاربة الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: بلومبرج فاينانس

يشهد السوق الأوروبي عمومًا تراجعًا اليوم، لا سيما بفعل الشركات الصناعية وقطاع الرعاية الصحية. ورغم وجود دعم طفيف من شركات التكنولوجيا والعلامات التجارية الفاخرة، إلا أن هذا الدعم لا يكفي حاليًا لدفع المؤشرات الرئيسية نحو الارتفاع.

بيانات الاقتصاد الكلي:

تتعلق أهم البيانات الصادرة من القارة العجوز اليوم بطلبات المصانع الألمانية لشهر أغسطس. وقد جاءت القراءة مخيبة للآمال بشكل واضح.

طلبات المصانع على أساس شهري: -0.8% (المتوقع 1.1%، سابقًا -2.9%)

طلبات المصانع على أساس سنوي: 1.5% (سابقًا -3.5%)

تؤكد هذه البيانات أن القطاع الصناعي لم يستعد كامل زخمه بعد بعد تباطؤ العام الماضي. ويشير انخفاض الطلبات الجديدة إلى محدودية النشاط في كل من السوق المحلية والصادرات. ومع ذلك، فإن المؤشر الإيجابي هو أن القراءة كانت أفضل بشكل ملحوظ من قراءة الشهر الماضي.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

من الناحية الفنية، يؤكد الرسم البياني تدهور حالة السوق. قام المؤشر بمحاولة أخرى فاشلة لاختراق منطقة المقاومة، ثم انخفض مجددًا، مسجلاً اليوم انخفاضًا لليوم الثالث على التوالي. ضعف الأسعار واضح، وضعف الطلب في منطقة الارتفاعات الأخيرة يشير إلى فقدان المشترين لزخمهم.

يشير السيناريو الأساسي إلى هبوط إلى حوالي 24,100 نقطة، حيث يقع أقرب دعم فني. قد يؤدي الحفاظ على هذا المستوى إلى الانتقال إلى مرحلة توطيد. مع ذلك، قد يؤدي الاختراق السريع فوق منطقة المقاومة إلى إبطال الاتجاه الهبوطي الحالي، وهو أمر يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي.

أخبار الشركات: