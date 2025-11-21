هل تواجه مايكروستراتيجي مشكلة؟ انخفضت أسهمها بنسبة 67% عن أعلى مستوياتها ✂

انخفضت أسهم مايكروستراتيجي الممتازة بنسبة 7.0% و13.5% على التوالي هذا الشهر، مع تدهور ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة. ونتيجةً لذلك، يثير انخفاض الأسهم الممتازة تساؤلات حول قدرة الشركة على مواصلة تمويل مشتريات بيتكوين وتغطية التزامات توزيع الأرباح النقدية.

انخفضت علاوة الشركة، التي سمحت تاريخيًا لشركة Strategy (MSTR.US) بجمع رأس المال بتكلفة أقل من شراء Bitcoin مباشرة، بشكل مطرد منذ منتصف عام 2025 (mNAV = EV/BTC holding).

انخفضت نسبة القيمة السوقية الصافية للأصول (mNAV) الأساسية (قيمة mcap/حيازة BTC) إلى أقل من 1، مما يعني أن القيمة السوقية الإجمالية للشركة أصبحت الآن أقل من قيمة بيتكوين التي تحتفظ بها بالأسعار الحالية. كما حذر بنك JPMorgan من إمكانية إزالة MicroStrategy من مؤشرات MSCI الرئيسية، مما قد يؤدي إلى تدفقات خارجية تتراوح بين 2.8 و8.8 مليار دولار أمريكي.

انخفضت أسهم MSTR بنسبة 10% هذا الأسبوع، و55% خلال الأشهر الستة الماضية، و60% على أساس سنوي - وهو انخفاض حاد أكثر بكثير من انخفاض بيتكوين نفسها، التي انخفضت بنسبة 32% عن ذروتها. يتداول السهم بالقرب من أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا وسط تقلبات شديدة. تواصل الشركة جمع رأس المال من خلال إصدارات جديدة من الأسهم الممتازة، لكن ارتفاع تكاليف التمويل وخطر إزالة المؤشر لا يزالان من عوامل الخطر الرئيسية للمستثمرين. على المدى القصير، يبدو أن العنصر الأهم هو وقف انخفاض بيتكوين. ولا تواجه الاستراتيجية تهديداً يتعلق بالسيولة، حيث إن التزامات الديون الأقرب تستحق فقط في عام 2027 (جزء صغير) وفي الأعوام التي تليها.