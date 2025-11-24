اقرأ أكثر
١٢:٢٤ م · ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

مخطط اليوم: OIL.WTI (24.11.2025)

OIL.WTI
السلع
-
-

بدأت أسعار النفط الأسبوع بموجة بيع طفيفة، مُضيفةً بذلك إلى انخفاضها بنسبة 3% الأسبوع الماضي. ويركز سوق النفط الآن على اتفاق السلام المُحتمل بين روسيا وأوكرانيا. في الوقت الحالي، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.25% ليصل إلى 57.80 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

يسعى ترامب جاهدًا لاعتماد نسخة مُعدّلة من مقترح السلام، الذي كان العامل الرئيسي وراء موجة البيع التي شهدها النفط يوم الجمعة. وينظر السوق بشكل متزايد إلى أي اتفاق مُحتمل على أنه سبيل لتخفيف العقوبات أو رفعها، مما قد يُتيح صادرات النفط الروسي وزيادة المعروض العالمي. ورغم التشديد قصير الأجل الناتج عن العقوبات الأمريكية - التي تُبقي حاليًا ما يقرب من 48 مليون برميل من النفط الخام الروسي عالقًا في البحر - إلا أن السرد الأوسع يبقى أن الاتفاق قد يُعيد هذه الكميات بسرعة.

يأتي احتمال عودة البراميل الروسية في ظل وضع اقتصادي كلي هش. ولا يزال عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية يُلقي بظلاله على شهية المخاطرة، على الرغم من أن تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، جددت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. يُقدّر السوق الآن احتمالات خفض الإنتاج بنسبة 71%.

الموعد الحاسم للسوق هو يوم الخميس، وهو الموعد النهائي الأخير لمفاوضات السلام. وبحلول ذلك الوقت، يتوقع الرئيس ترامب أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وقد يؤدي أي تقدم كبير إلى زيادة الضغط على جانب العرض.

 

 

 

 

 

 

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٣٩ م

عاجل: النفط الخام ينخفض بعد ارتفاع المخزونات بأكثر من المتوقع
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥, ٦:٤٧ م

كيف ستنتهي دورة المحور الألمانية الثانية؟
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٣١ م

عاجل: بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥, ٥:٢٤ م

ارتفاع GBPUSD وسط نشر مكتب مسؤولية الميزانية للتوقعات المالية للمملكة المتحدة 📈

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات