مخطط اليوم: OIL.WTI (24.11.2025)

بدأت أسعار النفط الأسبوع بموجة بيع طفيفة، مُضيفةً بذلك إلى انخفاضها بنسبة 3% الأسبوع الماضي. ويركز سوق النفط الآن على اتفاق السلام المُحتمل بين روسيا وأوكرانيا. في الوقت الحالي، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.25% ليصل إلى 57.80 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

يسعى ترامب جاهدًا لاعتماد نسخة مُعدّلة من مقترح السلام، الذي كان العامل الرئيسي وراء موجة البيع التي شهدها النفط يوم الجمعة. وينظر السوق بشكل متزايد إلى أي اتفاق مُحتمل على أنه سبيل لتخفيف العقوبات أو رفعها، مما قد يُتيح صادرات النفط الروسي وزيادة المعروض العالمي. ورغم التشديد قصير الأجل الناتج عن العقوبات الأمريكية - التي تُبقي حاليًا ما يقرب من 48 مليون برميل من النفط الخام الروسي عالقًا في البحر - إلا أن السرد الأوسع يبقى أن الاتفاق قد يُعيد هذه الكميات بسرعة.

يأتي احتمال عودة البراميل الروسية في ظل وضع اقتصادي كلي هش. ولا يزال عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية يُلقي بظلاله على شهية المخاطرة، على الرغم من أن تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، جددت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. يُقدّر السوق الآن احتمالات خفض الإنتاج بنسبة 71%.

الموعد الحاسم للسوق هو يوم الخميس، وهو الموعد النهائي الأخير لمفاوضات السلام. وبحلول ذلك الوقت، يتوقع الرئيس ترامب أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وقد يؤدي أي تقدم كبير إلى زيادة الضغط على جانب العرض.