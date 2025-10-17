DE40: انخفاض الأسواق الأوروبية بسبب المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي

جاء معدل التضخم في منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات (بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.2% على أساس سنوي)، ولكن لم يُلاحظ أي رد فعل من جانب زوج اليورو/الدولار الأمريكي؛ إذ لا تزال المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي والوضع السياسي في فرنسا سائدة.

جاء معدل التضخم في منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات (بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.2% على أساس سنوي)، ولكن لم يُلاحظ أي رد فعل من جانب زوج اليورو/الدولار الأمريكي؛ إذ لا تزال المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي والوضع السياسي في فرنسا سائدة.

جاء معدل التضخم في منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات (بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.2% على أساس سنوي)، ولكن لم يُلاحظ أي رد فعل من جانب زوج اليورو/الدولار الأمريكي؛ إذ لا تزال المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي والوضع السياسي في فرنسا سائدة.

جاء معدل التضخم في منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات (بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.2% على أساس سنوي)، ولكن لم يُلاحظ أي رد فعل من جانب زوج اليورو/الدولار الأمريكي؛ إذ لا تزال المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي والوضع السياسي في فرنسا سائدة.

جاء معدل التضخم في منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات (بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.2% على أساس سنوي)، ولكن لم يُلاحظ أي رد فعل من جانب زوج اليورو/الدولار الأمريكي؛ إذ لا تزال المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي والوضع السياسي في فرنسا سائدة.

جاء معدل التضخم في منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات (بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.2% على أساس سنوي)، ولكن لم يُلاحظ أي رد فعل من جانب زوج اليورو/الدولار الأمريكي؛ إذ لا تزال المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي والوضع السياسي في فرنسا سائدة.

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة انخفاضًا حادًا، تراوح بين 1% و2%. إلا أن هذه الانخفاضات لم تكن ناشئة عن بيانات اقتصادية كلية محلية، بل عن تنامي المخاوف بشأن وضع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. وقد أدت الإشارات السلبية المتعلقة بجودة محافظ القروض في بعض البنوك الإقليمية الأمريكية (بما في ذلك زيونز، وجيفريز، وويسترن ألاينس) إلى تزايد العزوف العالمي عن المخاطرة، وهروب المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

في الوقت نفسه، صدرت بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو، والتي توافقت مع التقديرات السابقة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2% على أساس سنوي، بزيادة عن الشهر السابق (2.0%)، بينما ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 2.3% على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة السابقة. ورغم النتائج المتوقعة، ظل سوق العملات متقلبًا، ولم يُظهر سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي أي رد فعل يُذكر.

يشير غياب التقلبات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أن المستثمرين لا يعتبرون التضخم حاليًا المحرك الرئيسي للسوق. لا يزال القطاع المصرفي والمخاطر النظامية المرتبطة به هي السمة الغالبة. إضافةً إلى ذلك، فإن حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا - على الرغم من نجاة رئيس الوزراء من تصويت بحجب الثقة - تُقوّض الثقة في الوضع المالي للبلاد، مما لا يدعم استقرار معنويات السوق الأوروبية.

في هذه البيئة، يتراجع اليورو، بينما يكتسب الدولار جاذبيةً كملاذ آمن. في غياب حوافز جديدة من البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي، وعدم وجود مفاجآت في بيانات الاقتصاد الكلي، قد يبقى سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي ضمن نطاق محدود من التقلبات. يتحول اهتمام السوق حاليًا من التضخم إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن القطاع المالي - والتي ستكون أساسيةً في تحديد اتجاه أسعار الصرف في المستقبل القريب.

المصدر: xStation

يُلاحظ حاليًا تقلبٌ في السوق الأوروبية الأوسع.

المصدر: xStation

تشهد العقود الآجلة لمؤشر داكس انخفاضًا اليوم، ويعزى ذلك أساسًا إلى ضغوط سلبية مرتبطة بمشاكل البنوك الإقليمية الأمريكية. ويفقد المؤشر قيمته، مما يُظهر تراجعًا واضحًا في شهية المستثمرين للمخاطرة في القطاع المالي. ويُظهر الرسم البياني انخفاضًا بعد فترة من المكاسب القوية، حيث اخترق مؤشر داكس مستوى 50 يومًا الرئيسي واختبر المتوسطات المتحركة الأسية لـ 100 يوم. وتتعرض مستويات الدعم الرئيسية، مثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 و100 يوم، لضغوط، وسيكون الحفاظ عليها أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار السوق واحتمالية انعكاس الاتجاه. إذا فشل مؤشر داكس في الصمود فوق هذه المتوسطات، فقد يُشير ذلك إلى مزيد من الانخفاضات على المدى القصير.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

ارتفعت أسهم شركة كونتيننتال ( CON.DE ) بنسبة 8% بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للشركة، مُسلطًا الضوء على نتائج الربع الثالث التي فاقت التوقعات، ويعود ذلك أساسًا إلى الأداء القوي في قطاع الإطارات. كما رفع البنك السعر المستهدف من 63 يورو إلى 65 يورو، مشيرًا إلى مرونة قطاع الإطارات، والذي عوّض، بفضل مزيج المنتجات الملائم واستقرار الأسعار، انخفاض حجم المبيعات والتحديات الخارجية مثل التعريفات الجمركية وضغوط العملة. وتجاوزت نتائج الربع الثالث من عام 2025 التوقعات من حيث الأرباح والتدفقات النقدية وهوامش الربح الإجمالية للمجموعة. وحافظ قطاع الإطارات، بإيرادات تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو، على استقراره على أساس سنوي على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنحو 1%. وبلغ هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب في هذا القطاع 14.3%، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​التوقعات البالغ 13%، مما يُترجم إلى زيادة بنحو 10% عن التوقعات.

انخفضت أسهم دويتشه بنك ( DBK.DE ) بنسبة 5.8% وسط موجة بيع عالمية لأسهم البنوك، مدفوعة بمخاوف بشأن جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأمريكية. وأعلنت شركة زيونز بانكوربوريشن أمس عن خسارة قدرها 50 مليون دولار أمريكي على قرضين، ورفعت ويسترن ألاينس دعوى قضائية بتهمة الاحتيال، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن معايير الائتمان في القطاع المصرفي.