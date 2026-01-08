اقرأ أكثر
هل نشهد تصحيح أعمق للذهب والفضة

  • بيانات مختلطة من الولايات المتحدة
  • هل انتاج فنزويلا من النفط سيضغط على الأسعار
  • اقتراب موسم الأرباح والبنوك في الواجهة مجدداً

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي

٩ يناير ٢٠٢٦, ١١:٠٩ م

ملخص يومي: الأسواق تستعيد تفاؤلها في نهاية الأسبوع
٩ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٠٩ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.01.2026)
٩ يناير ٢٠٢٦, ٧:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: المستثمرون يتوخون الحذر في ظل حالة عدم اليقين.
٩ يناير ٢٠٢٦, ٧:٠٣ م

عاجل: بيانات جامعة ميشيغان أفضل قليلاً مما كان متوقعاً!

