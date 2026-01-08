هل نشهد تصحيح أعمق للذهب والفضة

- بيانات مختلطة من الولايات المتحدة
- هل انتاج فنزويلا من النفط سيضغط على الأسعار
- اقتراب موسم الأرباح والبنوك في الواجهة مجدداً
ملخص يومي: الأسواق تستعيد تفاؤلها في نهاية الأسبوع
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.01.2026)
افتتاح الأسواق الأمريكية: المستثمرون يتوخون الحذر في ظل حالة عدم اليقين.
عاجل: بيانات جامعة ميشيغان أفضل قليلاً مما كان متوقعاً!