انخفاض حاد في أسعار العملات المشفرة 📉 ريبل تخسر رغم شراكتها مع أمازون

أدى انخفاض سعر البيتكوين إلى موجة بيع واسعة في سوق العملات الرقمية، مما تسبب في انخفاض أسعار مئات العملات البديلة، بما في ذلك عملات شهيرة مثل دوجكوين وXRP (ريبل). ويسود التشاؤم السوق، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار أمريكي، بينما يحاول الإيثيريوم الحفاظ على مستوى 3,000 دولار أمريكي.

رسوم بيانية لـ XRP ودوجكوين

انخفض سعر XRP بشكل حاد اليوم، وكاد أن يمحو مكاسبه التي حققها في بداية العام، متراجعًا إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 فترة (الخط الأحمر). ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من اتفاقية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التي تولت، من خلال منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي أمازون بيدروك، مهمة تحسين سجل XRP من خلال مراقبة وتحليل سلسلة الكتل.

قد يفسر السوق التراجع الذي أعقب ملامسة المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة كإشارة إلى ضعف هيكلي وتعزيز للاتجاه الهبوطي، طالما بقيت الأسعار دون 2.40 دولار أمريكي. بلغت الخسائر الناجمة عن الذروة المحلية الأخيرة ما يقرب من 25%.

المصدر: xStation5

على غرار عملة XRP، تراجعت عملة دوجكوين أيضًا إلى 0.138 دولار أمريكي، متخليةً عن مكاسبها التي حققتها في الأيام الأخيرة. وانخفض سعرها مجددًا دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة، ولم تتمكن من البقاء فوقه لأكثر من الأيام الأولى من شهر يناير.

المصدر: xStation5