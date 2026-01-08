استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: توقعات بارتفاع التضخم، ولكن أيضاً توقعات بارتفاع أسعار الأسهم 📄🔎

توقعات التضخم

أفق زمني لمدة عام واحد: 3.4% (مقارنةً بـ 3.2% سابقًا)

أفق زمني لمدة خمس سنوات: 3.0% (دون تغيير)

سوق العمل

متوسط ​​احتمال ارتفاع معدل البطالة خلال عام واحد: 41.8% (مقارنةً بـ 42.1% سابقًا)

متوسط ​​احتمال فقدان الوظيفة خلال 12 شهرًا: 15.2% (متوسط ​​14.3% خلال 12 شهرًا)

متوسط ​​احتمال إيجاد وظيفة في حال فقدان الوظيفة الحالية: 43.1% (أدنى مستوى مسجل)

الوضع المالي للأسر

احتمال ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية خلال 12 شهرًا: 38.0%

أظهر مسح توقعات المستهلكين الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في ديسمبر ارتفاعًا في توقعات التضخم على المدى القصير، بينما بقيت التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل ثابتة.

ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 3.4% (مقارنةً بـ 3.2%)، بينما استقرت التوقعات لمدة ثلاث وخمس سنوات عند 3.0%. ازدادت حالة عدم اليقين بشأن التضخم، على الرغم من ثبات توقعات نمو أسعار المنازل عند 3%، وانخفاض توقعات أسعار معظم السلع الأساسية. أما فيما يخص الشؤون المالية للأسر، فقد تراجعت تصورات توافر الائتمان. وارتفع خطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2020، حتى مع بقاء توقعات نمو الدخل والإنفاق مستقرة بشكل عام. وتحسنت المعنويات تجاه سوق الأسهم تحسناً طفيفاً، حيث ارتفعت احتمالية ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية خلال عام إلى 38%.

في المقابل، تدهورت آفاق سوق العمل بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل الإشارة الأكثر إثارة للقلق من الاستطلاع. وانخفضت توقعات إيجاد وظيفة إلى مستوى قياسي منخفض، بينما ارتفعت احتمالية فقدان الوظيفة إلى 15.2%. ويشير هذا إلى تراجع ثقة العمال وقدرتهم على التفاوض. وعلى الرغم من انخفاض توقعات البطالة انخفاضاً طفيفاً، إلا أنها لا تزال مرتفعة، وانخفض نمو الأجور المتوقع إلى 2.5%، وهو أقل من متوسط ​​الاثني عشر شهراً الماضية.

بشكل عام، تشير المخاوف المتزايدة بشأن الأمن الوظيفي وتراجع توقعات الأجور إلى انخفاض الطلب على العمالة، مما قد يحد من ضغوط الأجور ويعزز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يُعد الدولار الأمريكي أقوى عملات مجموعة العشر اليوم، مدعومًا جزئيًا ببيانات الميزان التجاري الأمريكي القوية وانخفاض العجز بشكل ملحوظ. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20%، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.15%.