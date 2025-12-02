DE40: ارتفاع داكس يوم الثلاثاء 📈 ارتفعت أسهم باير 10% بفضل الدعم غير المتوقع من الإدارة الأمريكية

افتتح مؤشر الأسهم الألماني القياسي جلسة الثلاثاء بمكاسب حذرة، على الرغم من أن فرص الارتفاع لا تزال محدودة بسبب حذر المستثمرين في الولايات المتحدة، حيث تشهد العقود الآجلة للأسهم انخفاضات طفيفة. جدول الاقتصاد الكلي اليوم شبه خالٍ، حيث تتمثل القراءة الرئيسية من أوروبا في مؤشر أسعار المستهلك الأولي في منطقة اليورو لشهر نوفمبر.

في ألمانيا، تهيمن شركة باير على عناوين الأخبار، وقد تستفيد من دعم الإدارة الأمريكية بعد اقتراحها إعفاء الشركة من غرامات بمليارات الدولارات تتعلق بدعوى الجليفوسات. رُفعت توصية أسهم هايبوبورت إلى "زيادة الوزن"، مع سعر مستهدف قدره 210 يورو لسهم بي إن بي بي إكسين.

بيانات التضخم في منطقة اليورو (نوفمبر):

مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (سنويًا): 2.2% (توقعات 2.1%؛ سابقًا 2.1%)

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا): 2.4% (توقعات 2.4%؛ سابقًا 2.4%)

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): ناقص 0.3% (توقعات ناقص 0.3%؛ سابقًا 0.2%)

معدل البطالة في منطقة اليورو (أكتوبر): 6.4% (توقعات 6.3%؛ سابقًا 6.3%؛ مُعدّل إلى 6.4%)

DE40 (فاصل زمني D1)



تقود شركة باير المكاسب في السوق الألمانية، بينما تحقق سيمنز والقطاع المالي أداءً قويًا أيضًا، بما في ذلك بورصة دويتشه، ودويتشه بنك، وكومرتس بنك. وتحاول راينميتال التعافي بعد تراجعها الأخير. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي.

هل ستستفيد باير من دعم ترامب؟

يُحسّن دعم إدارة ترامب الوضع القانوني لشركة باير بشكل كبير في الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمال الحد من مخاطر التقاضي المتعلقة بالجليفوسات (راوند أب). وتشير توصية النائب العام إلى أن واشنطن تميل إلى تفسير يُفضّل إشراف وكالة حماية البيئة الفيدرالية على اللوائح على مستوى الولايات. قد يُمثل هذا نقطة تحول في المعركة القانونية المستمرة منذ سنوات. يتفاعل السوق فورًا، حيث يُشير ارتفاع أسهم باير إلى انخفاض حاد في علاوة مخاطر التقاضي.

قد يؤدي حكم محتمل من المحكمة العليا إلى انخفاض احتياطيات التقاضي، التي تبلغ حاليًا 7.6 مليار دولار أمريكي. ومن المرجح أن يُطلق هذا قيمةً كبيرةً للمساهمين.

قد تُحسّن نتيجة إيجابية لشركة باير التدفق النقدي، والتصنيفات الائتمانية، وآفاق توزيع الأرباح، مع تخفيف الضغوط على الإدارة والتواصل.

مع ذلك، لا تزال القضية حساسة سياسياً. فدعم إدارة ترامب لا يضمن صدور قرار من المحكمة العليا.

حتى صدور حكم إيجابي لن يُلغي تماماً الدعاوى القضائية المستقبلية ما لم تُقدّم المحكمة العليا توضيحاً شاملاً حول نطاق حق الأولوية الفيدرالي.

لا تزال مخاطر السمعة على باير مرتفعة، لا سيما إذا كثّفت جماعات الدفاع عن الصحة الضغط العام.

إذا وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية في الفترة 2025-2026، فقد يستمر السوق في احتساب انخفاض المخاطر القانونية، مما قد يدعم ارتفاع قيمة الأسهم.

مع ذلك، لا تزال باير في وضع تهيمن فيه الديناميكيات القانونية على التقييم أكثر من أساسيات التشغيل.

أسهم باير، BAYN.DE (الفاصل الزمني D1)

رفع محللو جي بي مورغان تصنيف سهم كامباري إلى "أداء متفوق" بسعر مستهدف يبلغ 7.9 يورو للسهم. ويتداول السهم بالقرب من متوسطه المتحرك الأساسي (الخط الأحمر) لـ 200 يوم.

تتوقع بيلفينغر ارتفاع هوامش الربح إلى ما يقارب 8-9% بحلول عام 2030. وقد وصلت أسهم الشركة اليوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد توقعاتها المتفائلة، لكنها تراجعت وسط جني الأرباح.



