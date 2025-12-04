DE40: ارتفع مؤشر DAX بنحو 1% وسط ارتفاع أسهم السيارات بعد تقرير بنك أوف أمريكا 🔎

سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب قوية يوم الخميس قبيل بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية. وقادت شركات تصنيع السيارات، من فولكس فاجن وبي إم دبليو إلى مرسيدس وبورش، ارتفاع السوق الألمانية اليوم. وحظي القطاع بدعم من توصية "شراء" من بنك أوف أمريكا لشركة بورشه، إلى جانب توقعات متفائلة واسعة النطاق لشركات السيارات الأوروبية، التي يعتبرها البنك ذات قيمة جذابة، حيث توقعت الأسواق "اضطرابًا تامًا" في النمو بسبب معايير الانبعاثات الجديدة.

أزال بنك أوف أمريكا شركة إنفينيون من قائمة "أوروبا 1"؛ بينما عادت شركة ASML الهولندية العملاقة لأشباه الموصلات إلى القائمة.

خفض دويتشه بنك تصنيف شركة سيمنز هيلثينيرز إلى "محايد" بسعر مستهدف قدره 46 يورو للسهم.

رفع جولدمان ساكس تصنيف كوميرز بنك إلى "محايد" بسعر مستهدف قدره 35.5 يورو للسهم، وخفض تصنيف جراند سيتي بروبرتيز إلى "محايد" بسعر مستهدف قدره 11.5 يورو للسهم.

يتداول عقد داكس الآجل (DE40) بين متوسطي 200 يوم (الخط الأحمر) و50 يومًا (الخط البرتقالي). وقد شهدت الجلسات الأخيرة مكاسب مدعومة بانتعاش وول ستريت، حيث ترتفع أسهم سيلزفورس (CRM.US) قبل بدء التداول بعد إعلان الأرباح.

المصدر: xStation5

بنك أوف أمريكا يدعم شركات السيارات الأوروبية

أعرب محللو بنك أوف أمريكا عن نظرة إيجابية تجاه آفاق نمو شركات صناعة السيارات الأوروبية، وأصدروا توصية "شراء" لسهم بورشه SE. وسلطوا الضوء على الدعم التنظيمي، ونهج مستقبلي أكثر مرونة فيما يتعلق بمعايير الانبعاثات، وتأجيل حظر محركات الاحتراق الداخلي - الذي كان متوقعًا في الأصل عام 2040 - إلى مستقبل أبعد.

ووفقًا للمحللين، تشمل قائمة المستفيدين فيراري، وأوموفيو، وكونتيننتال. وأشاروا إلى أن بورشه SE تستحق الاهتمام لأنها تتيح التعرض لأسهم كل من فولكس فاجن وبورشه إيه جي بخصم كبير. كما رفع المحللون توصيتهم لسهم مرسيدس إلى "محايد"، قائلين إن الشركة على الأرجح تجاوزت المرحلة الصعبة، ورفعوا توصيتهم لسهم رينو من "محايد" إلى "شراء"، مما يشير إلى أن الشركة لا تزال تمثل قيمة كبيرة بتقييمها المنخفض حاليًا.

المصدر: xStation5

راينميتال تحاول التعافي

يبقى الانخفاض الحاد في أسهم راينميتال أحد المواضيع الرئيسية في سوق الأسهم الألمانية، حيث لا تزال تتداول عند مستويات أقل بنسبة 25% عن أعلى مستوياتها، على الرغم من انتعاشها الطفيف في الأيام الأخيرة. عاد الوفد الأمريكي من الكرملين دون أي تقدم ملموس، ولكن من المتوقع أن يلتقي ترامب يوم الخميس مع كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف. وقد صرحت موسكو بأنه من غير الصحيح القول إن بوتين رفض الاقتراح الأمريكي الأوكراني.

النتائج المالية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025:

المبيعات: 7.5 مليار يورو، بزيادة 20% على أساس سنوي

مبيعات قطاع الدفاع: زيادة بنسبة 28%، مدفوعةً بأنظمة المركبات والذخيرة

الأرباح التشغيلية: 835 مليون يورو، بزيادة 18% عن 705 مليون يورو في العام السابق

هامش الربح التشغيلي: 11.1% على مستوى المجموعة؛ ١٣.٦٪ في قطاع الدفاع

تراكم الطلبات: ٦٤ مليار يورو، بزيادة عن ٥٢ مليار يورو في العام السابق.

استقبال الطلبات: ١٨ مليار يورو، وهو أقل من مستوى العام الماضي بسبب تأخيرات في الميزانية الألمانية وتأجيل الطلبات.

التدفق النقدي الحر التشغيلي: حوالي ٨١٣ مليون يورو، متأثرًا بارتفاع الإنفاق الرأسمالي، ونمو المخزون، وتأجيل الطلبات الألمانية.

أكد مجلس الإدارة توقعاته لعام ٢٠٢٥، متوقعًا نموًا في المبيعات للعام بأكمله بنسبة ٢٥-٣٠٪ (مقابل ٩.٧٥ مليار يورو في عام ٢٠٢٤) وهامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي ١٥.٥٪ (مقابل ١٥.٢٪ في عام ٢٠٢٤).

راينميتال (الفترة الزمنية D1)

يتم تداول أسهم الشركة دون متوسطين متحركين رئيسيين على المدى المتوسط: EMA٥٠ وEMA٢٠٠.

المصدر: xStation5

أسهم شركة سيمنز هيلثينيرز (SHL.DE)

المصدر: xStation5