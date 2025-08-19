DE40: صناعة الدفاع تحت الضغط، والسوق ينتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي

تفتتح الجلسة الأوروبية بتوقعات بشأن نتائج اجتماعات السلام ونشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وكان رد فعل السوق معتدلاً.

مؤشر DE40: -0.17%

مؤشر FRA40: +0.36%

مؤشر UK100: -0.14%

مؤشر EU50: +0.13%

لا توجد نتائج هامة للشركات أو بيانات اقتصادية كلية في السوق الأوروبية، لذا ينتظر المستثمرون الدفعة التالية، لا سيما من الاحتياطي الفيدرالي. سيُنشر يوم الأربعاء ما يُسمى بمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي سيعرض سجل المناقشات خلال الاجتماع الأخير. قد يكشف المحضر، إلى حد أكبر من البيان، عن آراء الأعضاء الآخرين، إلى جانب جيروم باول، بشأن آفاق أسعار الفائدة. وبالطبع، من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي، سيكون الحدث الأهم هو الندوة الاقتصادية يوم الجمعة في جاكسون هول، حيث سيكون الحدث الرئيسي خطابات باول وأعضاء آخرين في الاحتياطي الفيدرالي.

اجتمع قادة دول أوروبية مختارة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس مع دونالد ترامب لمواصلة مفاوضات السلام. تُعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها لتقديم ضمانات بعد انتهاء الحرب، بينما يدعو قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى فرض عقوبات إضافية.

يتعرض اقتصاد وسوق الاتحاد الأوروبي حاليًا لضغوط ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، والمنافسة الصينية، والتهديدات الروسية، والمشاكل الداخلية، بما في ذلك انخفاض النمو والديون. بالنظر إلى التقييمات، يبدو أن المستثمرين يعتقدون حاليًا أن المجتمع الأوروبي سيتغلب على معظم هذه المشكلات، لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الآمال مبررة؟

DE40 (D1)

يتحرك المؤشر الألماني حاليًا في منتصف قناة تماسك، في اتجاه تصاعدي. وقد حافظ السوق على خط الاتجاه عند متوسط EMA100، والذي يُمثل دعمًا قويًا في حال الانخفاض. أما المقاومة التالية التي يجب على المؤشر تجاوزها فهي أعلى مستوى تاريخي له منذ الشهر الماضي عند مستوى 24757.

أخبار الشركات: