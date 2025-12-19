ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (19.12.2025)

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة

عادةً ما يرتبط أسبوع عيد الميلاد بانخفاض التقلبات وقلة التداول، ويعود ذلك ليس فقط إلى انخفاض عدد الجلسات في البورصات الرئيسية، بل أيضاً إلى موسم الأعياد. إلا أن ظروف السوق هذا العام قد تفاجئنا. فمع تراكم البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة قبيل عطلة الأعياد، إلى جانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية والنهائية من المملكة المتحدة، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر. وفي الأيام المقبلة، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لزوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، ومؤشر US100، وسوق النفط.

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

يوم الاثنين، ستصدر بيانات رئيسية من المملكة المتحدة بشأن الناتج المحلي الإجمالي ومستويات استثمارات الأعمال. وقد أسفر اجتماع بنك إنجلترا الأخير عن خفض سعر الفائدة المتوقع، إلا أن بيان البنك المركزي بدا متشدداً بعض الشيء، مما دعم الجنيه الإسترليني مؤقتاً. ويتوقع السوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنحو 0.1% ونمواً سنوياً بنسبة 1.3%. وأي خيبة أمل في البيانات، وخاصة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، قد تزيد الضغط على بنك إنجلترا لتنفيذ تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، مما سيؤثر سلباً على معنويات المستثمرين تجاه العملة البريطانية. من جهة أخرى، لا يُتوقع أن يختلف الناتج المحلي الإجمالي النهائي اختلافًا كبيرًا عن التقديرات السابقة.

مؤشر ناسداك 100 (US100)

سيشهد يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول صدور عدد كبير من التقارير الهامة من الولايات المتحدة، والتي قد تُلقي الضوء على الوضع الاقتصادي. سيتلقى المستثمرون، من بين أمور أخرى، التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومعدل التضخم الفصلي لأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وبيانات الإنتاج الصناعي، وتقارير سوق الإسكان، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك. من المرجح أن يؤدي هذا الكم الهائل من البيانات في يوم واحد إلى ارتفاع حاد في التقلبات، وقد يُعيد تشكيل توقعات السوق بشأن مسار أسعار الفائدة الفيدرالية في المستقبل. سيكون للتغيرات في هذه التوقعات تأثير قوي بشكل خاص على مؤشر ناسداك 100 (US100) والشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر راسل 2000، والتي تتأثر بشكل خاص بتكلفة رأس المال الخارجي. كما يُتوقع زيادة في نشاط الدولار الأمريكي.

النفط

لا تزال أسعار النفط الخام قريبة من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مما يعكس التوقعات بفائض كبير في المعروض من هذه السلعة في عام 2026. ويدفع المستثمرون حاليًا 55 دولارًا فقط للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط. وستتيح البيانات القادمة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي للسوق تحديد سعر الطلب المستقبلي على هذه السلعة. ويبقى الوضع في فنزويلا خطرًا رئيسيًا، وإن كان يصعب تقديره. فوجود أسطول أمريكي كبير قبالة سواحلها، والتهديدات بفرض حصار بحري، والمكافآت الاستثنائية للجنود، كلها تشير إلى أن خطر نشوب نزاع مسلح قائم. ورغم أن صادرات النفط الفنزويلية الحالية ليست مهيمنة على المستوى العالمي، إلا أن اندلاع نزاع في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد ومضاربي في أسعار النفط. وتجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لعطلة نهاية العام، لن تُنشر بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية لهذا الأسبوع حتى 29 ديسمبر.