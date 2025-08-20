DE40: تراجع في المعنويات، وقطاع الدفاع يُثقل كاهل المؤشرات

تواصل المؤشرات الأوروبية تراجعها منذ الأيام الأخيرة. وتتعرض تقييمات المؤشرات لضغوط من قطاع الدفاع الأوروبي وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي شهد تصحيحًا ملحوظًا منذ بداية هذا الأسبوع.

منذ بداية الأسبوع، لاحظنا انخفاضات طفيفة، وإن كانت ثابتة، في المؤشرات الأوروبية. ويعود ذلك إلى خيبة أمل جزئية في السوق من مؤتمرات السلام التي شارك فيها الرئيس الأمريكي، وضعف آفاق الاقتصاد الكلي، وانخفاض قيمة أسهم شركات قطاع الدفاع مؤخرًا.

ويتوقع قطاع الدفاع انخفاضًا في الطلبات في حال نجاح مفاوضات السلام. إضافةً إلى ذلك، يتفاقم وضع المؤشرات الأوروبية بسبب البيانات الاقتصادية والمعلومات الواردة من الخارج. ففي ألمانيا، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى ضعف القطاع، بينما تعاني المملكة المتحدة من ارتفاع التضخم بنسبة 3.8%. ويمثل هذا ارتفاعًا عن قراءة الشهر السابق البالغة 3.6%، ويتجاوز التوقعات التي كانت عند 3.7%.

من العوامل الأخرى التي ساهمت في انخفاض السوق الأوروبية عمليات البيع المكثفة التي شهدها قطاع التكنولوجيا الأمريكي أمس، والتي قد تشير إلى تحول في توجهات المستثمرين. خلال جلسة الأمس، خسرت أسهم NVIDIA 3.5%، وPalantir أكثر من 9%. كما تراجعت أسهم مايكروسوفت وتسلا وآبل، وهي شركات رئيسية من مجموعة Magnificent 7، من حيث القيمة.

DE40(D1)

تقترب قناة التوحيد الضيق من نهايتها. خلال أسبوع، من المتوقع أن يحدد السوق الاتجاه المستقبلي لتقييم المؤشر الألماني. في حالة الانخفاض، سيلعب مستوى 24,000 نقطة دور الدعم الأول، حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي 50 وخط الاتجاه الصاعد. ستكون منطقة الدعم القوية التالية حوالي 23,500 نقطة، حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي 100 والحدود العليا للتوحيد السابق. إذا وجد السوق سببًا للارتفاع، فستكون مقاومة السعر عند أعلى مستوى تاريخي له عند 24,757 نقطة.

أخبار الشركات:

استمرار انخفاض قيمة شركات الدفاع - ترى الأسواق احتمالًا حقيقيًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وهذا يُشكل تهديدًا لتقييمات شركات قطاع الدفاع. انخفض سهم راينميتال بنسبة 1.5%، وقد خسرت الشركة بالفعل حوالي 20% من قيمتها منذ مايو.

شركة تاج للعقارات - أصدرت الشركة 12.5 مليون سهم جديد، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 3%.

K+S - أدت توصية سلبية من بيرينبرغ إلى انخفاض سعر السهم بأكثر من 4%.

Stellantis - خفضت بيرنشتاين السعر المستهدف لأسهم الشركة إلى 11.70 دولارًا أمريكيًا، ما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنحو 1%.