ملخص يومي: الدولار يرتفع بفضل توقعات خفض الفائدة المتشددة، والأسهم تتجه نحو الانخفاض (08.12.2025)

على الرغم من استقرار افتتاح السوق، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل بدء الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية غدًا. وتلقى مؤشر داو جونز الصناعي ( US30: -0.6% ) أكبر ضربة، حيث لا تزال العديد من الأسهم الدفاعية تحت ضغط الأداء القوي نسبيًا لشركات التكنولوجيا. وانخفض مؤشرا ناسداك ( US100 ) وستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) بنحو 0.4%.

أفادت سيمافور، نقلاً عن مصدر مطلع، أن وزارة التجارة الأمريكية ستسمح قريبًا بتصدير شريحة إنفيديا H200 إلى الصين. وارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 2.5%.

ووفقًا لمسح جديد أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يتوقع الأمريكيون ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بنحو 10.1%، وهي أكبر زيادة منذ عقد. ويشكل ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية (ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتهاء الدعم الفيدرالي) ضغطًا على الأسر رغم انخفاض التضخم، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب المحلي على المدى الطويل.

قدمت شركة باراماونت سكاي دانس عرضًا مضادًا للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري مقابل 108.4 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك عرض نتفليكس السابق البالغ 72 مليار دولار أمريكي. وارتفعت أسهم وارنر براذرز ديسكفري وباراماونت (3.5% و8% على التوالي)، بينما انخفضت نتفليكس بنحو 4%. وتعززت الحاجة إلى تقديم عرض ممول بالكامل ومبسط بسبب مخاوف مكافحة الاحتكار بشأن اندماج محتمل بين نتفليكس ووارنر براذرز ديسكفري، والتي أبرزها حتى الرئيس الأمريكي.

انهت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية جلسة التداول على انخفاض. وكان مؤشر UK100 الأكثر خسارة (-0.3%)، يليه مؤشر SPA35 الإسباني (-0.2%). وانخفض مؤشرا داكس الألماني ( DE40 ) وكاك40 الفرنسي ( FRA40 ) بنحو 0.05%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% على الرغم من انخفاضاته السابقة، مدعومًا بتوقعات بتصريحات أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي بعد الخفض النهائي لأسعار الفائدة في عام 2025. أما اليورو، فقد ارتفع بشكل عام، مدعومًا بقراءة مؤشر سنتكس التي فاقت التوقعات (-6.2 مقابل -7). وتُعتبر العملات الأضعف ملاذات آمنة، وهي الين ( USDJPY: +0.3% ) والفرنك السويسري ( EURCHF: +0.3% ). واستقر زوج اليورو/دولار أمريكي عند 1.164.

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%، منهيين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وسط تزايد اليقين بشأن خطط أوبك+ لزيادة الإمدادات، وتراجع القلق بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.

انخفض الذهب بنحو 0.3% ليصل إلى 4,192 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما انخفضت الفضة بنسبة 0.6% لتصل إلى 58 دولارًا أمريكيًا للأونصة.