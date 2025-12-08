وزارة التجارة الأمريكية تسمح بتصدير Nvidia H200 إلى الصين 📈 ارتفعت الأسهم بنسبة 3٪

أفادت وكالة أنباء سيمافور يوم الاثنين نقلاً عن مصدر مطلع أن وزارة التجارة الأمريكية ستسمح قريباً بتصدير شريحة H200 من شركة إنفيديا إلى الصين (المصدر: رويترز).
تسارعت مكاسب سهم إنفيديا (NVDA.US) بعد صدور التقرير من رويترز. وارتفع السهم حالياً بنسبة 3% على الرغم من خسائر طفيفة في بداية التداول.
تأتي هذه الأخبار بعد ثلاثة أيام فقط من اقتراح مشروع قانون مشترك بين الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو قانون تصدير الرقائق الآمنة والمجدية، والذي من شأنه أن يمنع إنفيديا من بيع أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تقدماً (H200 وBlackwell) إلى الصين لمدة 30 شهراً، بهدف الحد من وصول بكين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة.
