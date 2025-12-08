انخفاض أسعار القهوة بنسبة 2% بسبب تقديرات الإنتاج الجديدة وتأخير التنظيم الأوروبي ☕️ 📉

انخفضت العقود الآجلة للقهوة بنسبة 2% اليوم، لتهبط دون المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 100 يوم (EMA100؛ أرجواني داكن)، حيث خففت توقعات الإنتاج في البرازيل والسياق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي من مخاوف العرض.

جاءت ارتياح السوق من تأجيل تطبيق لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي (EUDR) والتزام الاتحاد بمراجعة مستهدفة، حيث هدد اقتراح القانون بتعطيل سلاسل توريد الأغذية والمشروبات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وكان هناك ضغط بيع إضافي من وكالة كوناب البرازيلية، التي رفعت توقعاتها لإنتاج 2025/2026 إلى 56.5 مليون كيس (+4.3% على أساس سنوي)، وهو ثالث أكبر إنتاج على الإطلاق. تجدر الإشارة إلى أن البيانات متباينة، حيث تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية 63 مليون كيس، مع انخفاض إنتاج أرابيكا بنسبة 13.6% إلى 38 مليون كيس، وارتفاع إنتاج روبوستا بنسبة 19% إلى مستوى قياسي بلغ 25 مليون كيس. ومع ذلك، تدعم الظروف الجوية المواتية آمال تعافي العرض.

المصدر: xStation5