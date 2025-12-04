دولار جنرال - مكاسب مزدوجة بعد الأرباح

نشرت شركة دولار جنرال، إحدى أبرز شركات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، نتائجها للربع الثالث من عام 2025. ورغم (أو ربما بسبب) الأجواء الكئيبة في سوق العمل وبين المستهلكين، أعلنت سلسلة المتاجر عن نتائج ممتازة، مما أدى إلى زيادات ملحوظة. وبحلول نهاية الجلسة، ارتفع سهم الشركة بنسبة تصل إلى 12%.

انخفضت الإيرادات هذا الربع إلى 10.60 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع التوقعات. وعلى أساس سنوي، لا تزال الشركة تسجل نموًا ملحوظًا.

تتجلى أبرز نتائجها في الربحية، حيث بلغ ربح السهم الواحد 1.28 دولار، متجاوزًا توقعات السوق بأكثر من 30%.

ارتفعت مبيعات دولار جنرال بنسبة 4%.

ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 29.9%، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي.

ارتفع صافي الربح اسميًا بنسبة تصل إلى 43.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 282.7 مليون دولار.

تباهت الإدارة بافتتاح 196 متجرًا جديدًا، وتحديث 1100 متجر قائم، وأعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 0.59 دولار أمريكي. وأوضحت الإدارة أنها تسعى العام المقبل إلى الحفاظ على وتيرة النمو وتحقيق نمو في صافي المبيعات بنسبة 4.7-4.9%، وهي زيادة عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 4.3-4.8%.

يبدو أن المستثمرين في هذه الشركة المتواضعة على وشك النشوة. فقد قدمت الشركة نتائج جيدة جدًا وتوقعات أفضل، على الرغم من مخاوف السوق بشأن وضع المستهلك الأمريكي. ومع ذلك، قد تبدأ المخاوف بشأن سوق العمل والركود الاستهلاكي، أو ما يُعرف عمومًا بالركود، في العمل لصالح شركات مثل دولار جنرال. ينتمي هذا المتجر إلى فئة المتاجر الاقتصادية. في أوقات الضعف الاقتصادي، لا تفقد هذه المتاجر عملاءها أو إيراداتها لعدم وجود سبب لتقييد استهلاكهم، بل تكتسب عملاء جددًا، كانوا، في أوقات أفضل، ليتناولوا الطعام في المطاعم أو يشترون منتجات أفضل من متاجر أغلى ثمنًا.

DG.US (D1)

المصدر: xStation5