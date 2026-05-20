فلنُعطِ كل ذي حق حقه. لقد أبدعت شركة Nvidia مرة أخرى في مجالها.

بدأ السوق للتو في استيعاب أحدث تقرير لشركة NVIDIA، وحتى الدقائق الأولى من التداول بعد ساعات الإغلاق تُظهر مدى ارتفاع التوقعات للشركة. عند كتابة هذا التقرير، وقبل دقائق قليلة من الساعة الحادية عشرة مساءً، تتذبذب أسهم NVIDIA حول مستوى ثابت في التداول بعد ساعات الإغلاق، مما يشير بوضوح إلى أن المستثمرين ما زالوا يحاولون تقييم ما إذا كانت هذه النتائج القوية كافية بالنظر إلى حجم التفاؤل السابق الذي أحاط بسوق الذكاء الاصطناعي بأكمله. وهذا في الواقع يعكس وضع الشركة الحالي. لم يعد السؤال في السوق ما إذا كانت NVIDIA ستحقق نتائج قوية، بل ما إذا كانت هذه النتائج ستكون قوية بما يكفي لمواصلة دعم فكرة دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة الممتدة لسنوات.

لكن لا بد من الإشادة بجهود NVIDIA، فقد قدمت مرة أخرى تقريرًا يصعب وصفه إلا بأنه مثير للإعجاب. اختتمت الشركة الربع الأول من السنة المالية 2027 بإيرادات بلغت 81.6 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك زيادة سنوية قدرها 85%، وزيادة بنسبة 20% مقارنةً بالربع السابق. قبل بضع سنوات فقط، كانت أرقام بهذا الحجم تبدو ضربًا من الخيال بالنسبة لشركة أشباه موصلات. أما اليوم، فتحقق NVIDIA هذه الأرقام مع الحفاظ على مسار نمو يبدو أقرب إلى مرحلة توسع طموحة منه إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

يبرز قطاع مراكز البيانات بشكلٍ لافت، حيث حقق إيرادات بلغت 75.2 مليار دولار أمريكي، ويُشكّل بلا شك جوهر التقرير بأكمله. هنا يتجلى بوضوح حجم التحول الذي شهدته NVIDIA خلال السنوات الأخيرة. فالشركة التي كانت تُعرف قبل فترة وجيزة بألعاب الفيديو وبطاقات الرسومات لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، أصبحت الآن إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. عمليًا، يعتمد جزء كبير من طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية على رقائق NVIDIA، وهيكليتها، والنظام البيئي التكنولوجي الذي طورته على مر السنين.

الأهم من ذلك، أن النمو القوي الاستثنائي في الإيرادات ما زال مصحوبًا بربحية متميزة. فقد حافظ هامش الربح الإجمالي على مستوى يقارب 75%، بينما بلغ كل من الدخل التشغيلي وصافي الدخل مستويات قياسية جديدة. تُعد هذه إشارة بالغة الأهمية للسوق، إذ تُظهر أن NVIDIA لا تستفيد فقط من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، بل إنها لا تزال شركة قادرة على استثمار تفوقها التكنولوجي بفعالية. وعلى هذا النطاق الواسع، يُعد الحفاظ على هوامش الربح عند هذه المستويات تأكيدًا واضحًا على أن المنافسة لا تزال متأخرة بشكل ملحوظ.

لكن الأهم من النتائج نفسها هو ما تُعلنه الشركة بشأن الأرباع القادمة. تشير التوقعات إلى إيرادات تُقارب 91 مليار دولار أمريكي للربع القادم، مما يدل على أن NVIDIA لا تزال تشهد طلبًا قويًا جدًا على حلولها، ولا تُلاحظ أي مؤشرات تُذكر على تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أن هذه التوقعات لا تشمل الإمكانات الكاملة للسوق الصينية في قطاع حوسبة مراكز البيانات. بعبارة أخرى، حتى بدون مساهمة كبيرة من الصين، لا تزال الشركة تنمو بوتيرة يصعب على معظم الشركات في السوق الوصول إليها.

لذا، فإن تقرير اليوم يتجاوز كونه مجرد إصدار ربع سنوي قوي آخر. فهو يؤكد أن شركة NVIDIA قد تجاوزت كونها شركة أشباه موصلات تقليدية، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي برمته. وبعبارة أخرى، تُعد نتائج NVIDIA هي المحرك الرئيسي للتوجهات في قطاع التكنولوجيا بأكمله، وتُرسخ قناعة المستثمرين بأن طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية لا تزال أمامها آفاق نمو واسعة.

بالطبع، مع استمرار توسع نطاق أعمال الشركة، ترتفع توقعات السوق أيضًا. ومع هذا التقييم المرتفع، سيظل المستثمرون شديدي الحساسية لأي مؤشرات على تباطؤ زخم النمو، أو ضغط على هوامش الربح، أو ازدياد حدة المنافسة. ومع ذلك، وبعد هذه النتائج، يصعب تجاهل الانطباع بأن NVIDIA لا تزال شركة لا تستفيد فقط من طفرة الذكاء الاصطناعي، بل تُحدد إلى حد كبير وتيرة تطور سوق الذكاء الاصطناعي بأكمله.