ملخص اليوم: انخفاض النفط 6% يدفع أسعار الأسهم نحو الارتفاع

🔑 العامل الرئيسي المؤثر في التقلبات

يبدو أن المحرك الرئيسي لتحركات اليوم هو انخفاض أسعار سلع الطاقة. يُتداول خام برنت حاليًا بأقل من 105 دولارات للبرميل، بانخفاض قدره 6% عن سعر الافتتاح. وشهد الغاز الطبيعي انخفاضًا مماثلًا. وقد حدّ هذا من المزيد من المكاسب في عوائد السندات، التي بلغت أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة منذ يناير 2025، عندما تولى الرئيس ترامب منصبه.

تترقب الأسواق إعلان أرباح شركة NVIDIA، المقرر في الساعة 10:30 مساءً. يشهد سوق أشباه الموصلات مكاسب قوية اليوم، مدفوعة جزئيًا بإعلان عمال سامسونج عن إضرابات. وقد سُجلت أرباح في أسهم شركتي إنتل (5.6%) ومايكرون (3.4%).

🌍 الجغرافيا السياسية

يعود الارتفاع المذكور في أسعار المواد الخام للطاقة جزئيًا إلى تصريحات الرئيس ترامب اليوم التي أكد فيها أن المفاوضات مع إيران في "مراحلها النهائية". وأشار أيضًا إلى أنه في حال عدم امتثال إيران للمطالب الأمريكية، فعليها أن تتوقع عودة الهجمات. تتسم تصريحات الجمهوريين بالتناقض وعدم الاتساق، مما يحول دون زيادة رهاناتهم على التوصل إلى اتفاق سريع وفعّال بين الطرفين. وقد ارتفعت احتمالية حدوث ذلك قبل نهاية يونيو، وفقًا لبيانات منصة بولي ماركت، اليوم من 28% إلى 37%، مما يعكس جزئيًا تغيرًا في توجهات السوق.

الرسم البياني 1: احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران بحلول نهاية يونيو، وفقًا لبيانات بولي ماركت (18 أبريل - 20 مايو)

المصدر: بولي ماركت عبر بلومبيرغ (20 مايو 2026)

📊 بيانات الاقتصاد الكلي

جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة اليوم أقل من المتوقع. فقد وصل المؤشر الأساسي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2021 (2.5%)، مما فاجأ المستثمرين بشكل إيجابي وقلّل بشكل ملحوظ من التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. لم يعد من المتوقع حدوث ارتفاعين محتملين قبل نهاية العام، واحتمالية رفع سعر الفائدة في يوليو ضئيلة للغاية.

يتطلع المستثمرون بالفعل إلى صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو للاقتصادات الكبرى غدًا. وفي الوقت نفسه، لا يزال لدينا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو محضر اجتماعها الأخير.

📈 المؤشرات

قبل إعلان أرباح شركة إنفيديا، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%. وأغلقت الأسواق الأوروبية اليوم على مكاسب أقوى. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.4%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.7%، ومؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 2.1%.

💼 الأسهم

مرة أخرى، تُحقق شركات منظومة الذكاء الاصطناعي أداءً قويًا. وكما ذُكر، فإن بعضها مدعوم ببدء إضراب عمال سامسونج المُخطط له يوم الخميس. ومع ذلك، ينتظر السوق بالدرجة الأولى نتائج شركة إنفيديا، والتي ستُساعد في تحديد اتجاه معنويات السوق تجاه هذا القطاع.

من بين أكبر الرابحين اليوم:

إيه إم دي (9.8%)،

إنتل (5.6%)،

ميكرون (3.4%).

💱 العملات

في ظل تحسن عام في معنويات المخاطرة، تكتسب العملات ذات معامل بيتا المرتفع، مثل الكرونة السويدية وعملات أستراليا ونيوزيلندا، زخمًا. وعلى الرغم من تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، فإن الجنيه الإسترليني يكتسب قوة أيضًا. ويظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا نسبيًا (0.2%).

في الأسواق الناشئة، تشهد العملات الأكثر تأثراً بأزمة الطاقة طويلة الأمد في مضيق هرمز (الراند الجنوب أفريقي، والوون الكوري الجنوبي، والفورنت المجري) ارتفاعاً.

🛢️ المواد الخام

أدت الآمال المتزايدة بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط إلى انخفاض ملحوظ في أسعار النفط والغاز اليوم (انخفض كل من خام برنت والغاز من بورصة TTF الهولندية بأكثر من 6%). وقد ساهم الانخفاض الناتج في عوائد السندات الحكومية بدوره في دعم أسعار الفضة (3%) والذهب (1%).

₿ العملات الرقمية

يُظهر السوق توجهاً إيجابياً تجاه كل من البيتكوين والإيثيريوم، حيث ارتفع كلاهما بنحو 1% اليوم.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB