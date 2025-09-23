افتتاح الأسواق الأمريكية: السوق لا يعتقد أن هناك ركودًا، لكنه ينتظر خطاب باول في وقت لاحق اليوم.

يبدو أن الأسواق المالية تتجاهل تمامًا خطر الركود الاقتصادي الأمريكي. ويُعتقد أن الهبوط التدريجي ليس فقط هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، بل هو في الواقع المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الحالية.

ويزداد تفاؤل المستثمرين بفضل المستويات القياسية التي حققتها مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، والتي تُسجل مستويات قياسية جديدة يوميًا تقريبًا. ولا يُظهر ارتفاع قطاع التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، بل يبدو أنه يتسارع، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للبيانات، وإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة. ويعلن عدد متزايد من الشركات عن استثمارات بملايين الدولارات في التكنولوجيا، بدءًا من بناء مراكز البيانات ووصولًا إلى تطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي. ويواصل هذا الاتجاه دعم معنويات السوق الإيجابية، ويُخفف من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل.

يُمثل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، محور اهتمام المستثمرين اليوم. قد تلعب نبرته، وأي تلميحات حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأسواق على المدى القصير. أي ذكر لمخاطر الركود أو الحاجة إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة قد يُطلق شرارة تصحيح، بينما يُرجّح تفسير موقف أكثر اعتدالًا على أنه تأكيد للاتجاه الصعودي المستمر.

مؤشر US500 (الإطار الزمني H1)

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة، محافظةً على مستوياتها القياسية. ورغم التفاؤل السائد والزخم الصعودي القوي، يتوخى المستثمرون الحذر قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المرتقب اليوم. ستكون تصريحاته حاسمة في تشكيل توقعات السياسة النقدية المستقبلية وسلوك أسواق الأسهم على المدى القريب.

المصدر: xStation5



أخبار الشركة



ارتفعت أسهم بوينغ (BA.US) بنحو 3%، لتقترب من سعر 216 دولارًا أمريكيًا، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والصين في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن طلبية طائرات كبيرة لشركة بوينغ. ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل عدد وطراز الطائرات، إلا أن الصفقة المحتملة قد تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة. وقد حسّنت هذه الأخبار معنويات المستثمرين، مما عزز قيمة السهم قبيل افتتاح السوق.

ارتفعت أسهم ACM Research (ACMR.US) بأكثر من 6% لتصل إلى 38.50 دولارًا أمريكيًا بعد الإعلان عن إضافة الشركة إلى مؤشر S&P SmallCap 600، لتحل محل شركة WK Kellogg Co.، التي من المتوقع أن تستحوذ عليها مجموعة Ferrero في انتظار إتمام الصفقة. ومن المرجح أن يعزز إدراج ACM Research في المؤشر حضورها بين المستثمرين المؤسسيين، مما قد يزيد من سيولتها وجاذبيتها للصناديق الاستثمارية الصغيرة.

انخفضت أسهم شركة فايرفلاي إيروسبيس (FLY.US) بنحو 10% عقب إصدار أول تقرير أرباح لها كشركة مدرجة في البورصة. ورغم النمو القوي في الإيرادات وتراكم الطلبات بقيمة 1.1 مليار دولار، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن ارتفاع الخسائر التشغيلية وسرعة استنزاف السيولة النقدية المتاحة.

ارتفعت أسهم شركة كينفو (KVUE.US) بنحو 4% في بداية التداول، على الرغم من التحذيرات التي أصدرتها إدارة ترامب بشأن استخدام تايلينول (باراسيتامول) أثناء الحمل. وأشارت السلطات إلى وجود صلة محتملة بين الدواء وزيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد، مما أثار قلقًا بالغًا بين المستثمرين والمستهلكين. ومع ذلك، انتعش السهم بشكل طفيف، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 25% خلال الأشهر الستة الماضية - ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التقارير المستمرة حول احتمال وجود صلة بين استخدام تايلينول ومشاكل النمو.