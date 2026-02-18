افتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1% 📈 ارتفاع أسهم Nvidia وسط طلبات شراء كبيرة من Meta

ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد افتتاح السوق، مما يشير إلى عودة الاهتمام بالشراء بعد التراجع الأخير. كما يدعم هذا التوجه الإيجابي في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1%. وتظهر أقوى إشارات الإقبال على المخاطرة في القطاعات المالية والبنوك وسوق النفط، بينما برزت شركتا إنفيديا وأمازون كأبرز الرابحين ضمن شركات التكنولوجيا الكبرى.

المصدر: xStation5

وقد تفاعل مؤشر ناسداك 100 مرتين مع مستوى الدعم عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (EMA200، الخط الأحمر)، ويستأنف صعوده اليوم. وقد يشير تجاوز مستوى 25,500 نقطة إلى تحول أكثر استدامة في المعنويات نحو اتجاه صعودي.

المصدر: xStation5



السبعة الكبار - إنفيديا الأقوى بوضوح

إنفيديا (NVDA.US): +1.7% - ارتفعت أسهمها بعد تقارير تفيد بأن ميتا تخطط لنشر "ملايين" معالجات إنفيديا خلال السنوات القادمة، مما يسلط الضوء على تسارع وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتعزيز العلاقات بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع .



أمازون (AMZN.US): +1.6%



مايكروسوفت (MSFT.US): +0.5%



تسلا (TSLA.US): +0.4%



ألفابت (GOOGL.US): +0.3%



آبل (AAPL.US): +0.2%



ميتا بلاتفورمز (META.US): -0.5%

أبرز الرابحين

جلوبال-إي أونلاين (GLBE.US): +24% - تجاوزت نتائج الربع الرابع التوقعات، وجاءت التوقعات قوية.



راش ستريت (RSI.US): +20% - تجاوزت إيرادات الربع الرابع والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التوقعات.



مستر كار واش (MCW.US): +17% - شركة ليونارد جرين وشركاؤه تستحوذ على الشركة لتصبح شركة خاصة بسعر 7 دولارات للسهم.



وينغ ستوب (WING.US): +13% - نتائج قوية ونمو مبيعات الفروع القائمة في الولايات المتحدة يفوق التوقعات.



بيو إيج لابز (BIOA.US): +13% - تم رفع توصيتها إلى "شراء"؛ حيث يُقيّم المستثمرون إمكانات العلاج الرئيسي للشركة.



فيريسك أناليتكس (VRSK.US): +11% - تجاوزت نتائج الربع الرابع التوقعات.



ماديسون سكوير جاردن سبورتس (MSGS.US): +9% - وافق مجلس الإدارة على خطة لتقييم إمكانية فصل أعمال فريقي نيويورك نيكس ورينجرز إلى شركتين منفصلتين مدرجتين في البورصة.



موديرنا (MRNA.US): +8.1% – وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على مراجعة طلب يتعلق بلقاح مرشح للإنفلونزا الموسمية.



جوسهيد للتأمين (GSHD.US): +7.8% – تجاوزت الأرباح المعدلة للربع الرابع التوقعات.



كونستيليوم (CSTM.US): +6.8% – ارتفعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 28% على أساس سنوي بفضل الطلب القوي في قطاعي التغليف والسيارات.



سيزرز إنترتينمنت (CZR.US): +6% – تجاوزت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) للمتاجر القائمة التوقعات.



بالانتير (PLTR.US): +5% – تم رفع تصنيفها بعد تحقيق مكاسب قوية وتحسن هوامش الربح.



بيتني باوز (PBI.US): +5% – تجاوزت النتائج التوقعات، وكانت التوقعات لعام 2026 قوية.



أب وورك (UPWK.US): +5% – أعلنت عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 300 مليون دولار.



نيويورك تايمز (NYT.US): +1.7% – ارتفعت الأسهم بعد أن كشفت شركة بيركشاير هاثاواي عن امتلاكها لمركز استثماري.



أبرز الشركات الخاسرة

شركة نورثرن داينستي مينيرالز (NAK.US): -34% - رد فعل سلبي بعد تقارير عن تحركات وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بقضية فيدرالية تخص حق النقض (الفيتو) لمشروع بيبل (ألاسكا).



شركة سيميلار ويب (SMWB.US): -21% - نتائج الربع الرابع جاءت دون التوقعات، والتوقعات مخيبة للآمال.



شركة أكسيلس تكنولوجيز (ACLS.US): -13% - توقعات أضعف من المتوقع للربع الأول.



شركة بالو ألتو نتوركس (PANW.US): -7% - توقعات أضعف للأرباح المعدلة للربع الثالث والسنة المالية كاملة.



شركة إم كيه إس إنسترومنتس (MKSI.US): -6.7% - رد فعل سلبي من السوق على النتائج والتوقعات.



شركة آي سي إل جروب (ICL.US): -4.3% - أرباح وإيرادات الربع الرابع أقل من التوقعات.



شركة كروكس (CROX.US): -1% - خفض التصنيف بسبب ضعف الطلب المحلي.



Workday (WDAY.US): -0.8% – تم تخفيض تصنيفها إلى محايد.



ارتفعت أسهم شركة Nvidia بنسبة تقارب 2% وتجاوزت المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 جلسة (EMA50)، مما يشير إلى عودة الزخم الصعودي.

المصدر: xStation5