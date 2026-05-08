إفتتاح الأسواق الأمريكية: موسم الأرباح وتقرير الوظائف غير الزراعية القوي يدفعان وول ستريت إلى الارتفاع!

بعد افتتاح جلسة وول ستريت، نشهد مكاسب واضحة في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار التفاؤل السائد في السوق. ويواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وناسداك، وداو جونز صعوده، مدعومًا ببيانات اقتصادية كلية قوية وموسم أرباح استثنائي.

بدأت جلسة اليوم عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية. وجاءت قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) أفضل من المتوقع، مؤكدةً أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة نسبية رغم ارتفاع أسعار الفائدة وبيئة اقتصادية أكثر صعوبة. وفي الوقت نفسه، لا يشير هذا التقرير إلى فرط نشاط اقتصادي. بل تشير ديناميكيات التوظيف إلى تباطؤ تدريجي بدلاً من تباطؤ حاد أو تسارع متجدد في الضغوط التضخمية.

ومع ذلك، لا يزال رد فعل السوق على بيانات العمل هادئًا نسبيًا. ويركز المستثمرون بشكل أكبر على الصورة الكلية الأوسع، وعلى وجه الخصوص، على أرباح الشركات، التي تحقق أداءً استثنائيًا في موسم الإعلان الحالي. وفي كثير من الحالات، تتجاوز الأرباح المعلنة توقعات المحللين، حيث حققت بعض الشركات نتائج قياسية. يعزز هذا من سردية الصمود لدى الشركات الأمريكية، حتى في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.

ويبرز بوضوح قوة قطاع التكنولوجيا، الذي يقود المكاسب مجدداً ويدعم مؤشر ناسداك، الذي لا يزال قريباً من أعلى مستوياته على الإطلاق. وتواصل أسهم النمو وشركات التكنولوجيا الكبرى كونها المحرك الرئيسي للسوق ككل، جاذبةً رؤوس الأموال رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

وفي سوق العملات، كان رد الفعل على بيانات الوظائف غير الزراعية محدوداً أيضاً، مما يؤكد أن المستثمرين لا يرون في بيانات اليوم تحولاً جوهرياً في توقعات الاحتياطي الفيدرالي. وتبقى توقعات أسعار الفائدة مستقرة نسبياً، مع تركيز السوق على بيانات التضخم القادمة والمسار الاقتصادي العام.

ونتيجةً لذلك، يواصل وول ستريت اتجاهه الصعودي، مدفوعاً بشكل أساسي بأرباح الشركات وشعور قوي بالإقبال على المخاطرة. أما البيانات الاقتصادية الكلية، حتى وإن كانت أفضل من المتوقع، فهي حالياً أقل أهمية من سردية قوة الشركات ومرونة الاقتصاد الأمريكي المستمرة.

المصدر: xStation5

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) ارتفاعاً، مدعومةً ببيانات الوظائف غير الزراعية القوية نسبياً، والأهم من ذلك، بموسم الأرباح الاستثنائي، الذي لا يزال المحرك الرئيسي لتحسن معنويات سوق الأسهم. وينتج عن ذلك مكاسب مستمرة في وول ستريت، حيث يحافظ المستثمرون على شهية إيجابية للمخاطرة.

أخبار الشركة

أعلنت شركة CoreWeave (CRWV.US) عن نتائج الربع الثاني، والتي أظهرت نموًا هائلاً في الإيرادات مدفوعًا بالازدهار في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكنها شهدت أيضًا تراجعًا ملحوظًا في جودة الأرباح وضغوطًا متزايدة على التكاليف. وكان رد فعل السوق متباينًا، إذ لا يزال حجم التوسع مثيرًا للإعجاب، لكن الربحية لا تزال تحت ضغط.

المؤشرات الرئيسية:

الإيرادات: 2.08 مليار دولار أمريكي (+112% على أساس سنوي)

ربحية السهم: -1.4 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي. -0.9 دولار أمريكي

حجم الطلبات المتراكمة: 99.4 مليار دولار أمريكي (+284% على أساس سنوي)

صافي الدخل المعدل: 21 مليون دولار أمريكي (هامش ربح حوالي 1%)، بانخفاض يزيد عن 76% على أساس ربع سنوي و87% على أساس سنوي

صافي الخسارة: 589 مليون دولار أمريكي (+392% على أساس سنوي)

توقعات إيرادات الربع الثاني: 2.45-2.6 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي

بشكل عام، يعكس التقرير سمات نموذجية لشركات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو: إيرادات قوية للغاية وتوسع في حجم الطلبات المتراكمة، ولكن في الوقت نفسه خسائر متزايدة، وتكاليف بنية تحتية مرتفعة، وتوقعات أقل من التوقعات. كان هذا الخلل بين حجم النمو والربحية السبب الرئيسي وراء ردة فعل السوق السلبية.

يشهد سهم IREN (IREN.US) ارتفاعًا قويًا بعد إعلانه عن صفقة سحابية للذكاء الاصطناعي مدتها 5 سنوات مع Nvidia بقيمة تقارب 34 مليار دولار أمريكي، تغطي تطوير بنية تحتية لمراكز بيانات واسعة النطاق (حوالي 5 جيجاواط) لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة إنفيديا (NVDA.US) على خيار استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي في أسهم شركة IREN، وهو ما يفسره السوق على أنه دعم استراتيجي قوي لإدارة الشركة.

أعلنت شركة وينديز (WEN.US) عن نتائج فاقت التوقعات للربع الأول، مما أدى إلى رد فعل إيجابي في السوق وارتفاع سعر السهم. وأظهرت الشركة أنه على الرغم من بيئة المستهلك الأمريكي الصعبة، فقد تجاوزت نتائجها التوقعات، مع تقديمها في الوقت نفسه نظرة مستقبلية مستقرة نسبيًا، وهو ما فُسِّر على أنه تحسن في معنويات السوق على المدى القريب.

المؤشرات الرئيسية:

الإيرادات: 540.6 مليون دولار أمريكي (+3.3% على أساس سنوي)، متجاوزة التوقعات بأكثر من 22 مليون دولار أمريكي.