ملخص اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب؟ (28/05/2026)

انقضى يوم تداول آخر هيمنت فيه الأخبار الواردة من الشرق الأوسط على تقلبات السوق.

أسواق الأسهم العالمية

في الصباح، تصدرت تقارير عن قصف جديد من القوات الأمريكية ورد إيراني عناوين الأخبار العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع الطاقة وتراجع معنويات المستثمرين. ونتيجة لذلك، أغلقت المؤشرات الأوروبية الرئيسية اليوم على انخفاض.

انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2%.

تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5%.

خسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.8%.

دعمت هذه الانخفاضات بشكل أساسي تقارير الصباح التي أفادت باستمرار القصف الأمريكي الموجه إلى إيران.

بدأ سوق الأسهم الأمريكي اليوم بخسائر طفيفة، لكنه أنهى اليوم بارتفاع ملحوظ. كان العامل الرئيسي وراء الارتفاعات في وول ستريت هو الأخبار الإيجابية بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ظهرت حوالي الساعة الرابعة مساءً. ووفقًا لتقرير نشرته أكسيوس، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يومًا، وهي الآن بانتظار موافقة الرئيس ترامب وآية الله خامنئي.

يسجل مؤشر ناسداك المركب ارتفاعًا بنسبة 0.8%.

يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

الجغرافيا السياسية

واصلت الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران، حيث أسقطت أربع طائرات مسيرة وضربت مركز تحكم أرضي إيراني في بندر عباس. وصفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) القصف مجدداً بأنه "عمل دفاعي"، مشيرةً إلى أن الطائرات المسيرة شكلت تهديداً للقوات الأمريكية والشحن التجاري قرب مضيق هرمز.

وردّت إيران هذه المرة بإطلاق صاروخ باليستي على قاعدة جوية أمريكية في الكويت. اعترضت الكويت الصاروخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. وحذّر الحرس الثوري الإسلامي من "ردّ أكثر حسماً" في حال حدوث أي عدوان أمريكي آخر.

لكن الأهم من ذلك، أنه بعد الساعة الرابعة مساءً، أفاد موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوماً، لا تزال بانتظار توقيع دونالد ترامب. وبحسب التقارير، سيتضمن الاتفاق تمديد وقف إطلاق النار، يُعاد خلاله فتح مضيق هرمز. وسيُسمح لإيران ببيع النفط الخام بحرية، وسيجري الطرفان مفاوضات تهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني.

بموجب بنود الاتفاق، ستلتزم إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وستدخل في مفاوضات لتعليق تخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقد أشار كل من ترامب والوسطاء إلى إمكانية صدور إعلان رسمي يوم الأحد المقبل. إلا أن الاتفاق لم يُبرم نهائياً بعد، ولا يزال عرضةً للفشل.

البيانات الاقتصادية الكلية

ترقب المستثمرون بفارغ الصبر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها الساعة 2:30 مساءً. إلا أن هذه الأرقام لم تُحدث أي مفاجآت كبيرة، وسرعان ما طغت عليها الأخبار اللاحقة من الشرق الأوسط. ومع ذلك، واستناداً إلى قراءات اليوم، يمكننا استخلاص ثلاثة استنتاجات على الأقل:

يتراجع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي: ينمو دخل الأسر بوتيرة بطيئة للغاية، مما يعني أن أي زيادة في الإنفاق تأتي في المقام الأول على حساب المدخرات، التي تتراجع بمعدل ينذر بالخطر.

قد يُشكل التضخم مشكلة (ولكن ليس بالضرورة): يتراجع معدل الادخار بشكل ملحوظ (حيث بلغ 2.6% في أبريل)، مما قد يؤدي إلى زيادة مرونة الطلب السعرية. سيحد هذا من قدرة المصنّعين على رفع الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

يبحث السوق عن أي حجج ضد رفع أسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية: لا تُعدّ بيانات اليوم مفاجئة. فهي تؤكد، في جوهرها، ما لاحظناه في الاقتصاد الأمريكي لعدة أسابيع، بل ولأشهر في بعض الحالات. مع ذلك، لم يمنع هذا الأسواق من خفض توقعاتها لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تبلغ احتمالية رفعها قبل نهاية العام حاليًا حوالي 55%.

مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (2000-2026)

المصدر: أبحاث XTB، ٢٨ مايو ٢٠٢٦

أخبار الشركات

يقود قطاع التكنولوجيا المكاسب في الولايات المتحدة. ومن أبرز الشركات الرابحة: أوراكل (+٦.٧٪)، وبالانتير (+٧.٣٪)، وإيه إم دي (+٤.٨٪).

خريطة حرارية توضح أداء الأسهم الرابحة والخاسرة في سوق الأسهم الأمريكية (٢٨ مايو ٢٠٢٦)

المصدر: xStation، 28 مايو 2026

تواصل شركة فورد مسيرتها الناجحة، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 32.6% خلال الشهر الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى تحول جوهري في توجهات الاستثمار: فبعد توقيع عقد إطاري مدته خمس سنوات مع شركة EDF Power Solutions، تتوقع فورد للطاقة الحصول على المزيد من العقود مع قطاع المرافق العامة وشركات الحوسبة السحابية العملاقة. وقد صنّفت مورغان ستانلي هذه الصفقة كأول انتصار تجاري كبير للقسم.

بعد نشر نتائج الربع الأول، حققت شركات أخرى مكاسب كبيرة، منها:

دولار تري ( DLTR.US ): تُسجل الشركة اليوم أقوى ارتفاع في مؤشر S&P 500 بأكمله. إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 19% مدعومة بنتائج الربع الأول الممتازة. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 1.74 دولار، متجاوزة التوقعات بأكثر من 0.20 دولار. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.2% على أساس سنوي، وزاد هامش الربح الإجمالي بنسبة 1.2 نقطة مئوية.

بيست باي ( BBY.US ): تتصدر اليوم قائمة الشركات الرائدة في مجال بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة في الولايات المتحدة. ويعزى ارتفاع سهمها بنسبة 18% إلى نتائجها المالية للربع الأول. وبلغ ربح السهم المعدل 1.28 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.22 دولار أمريكي، بينما بلغت الإيرادات 8.94 مليار دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 8.83 مليار دولار أمريكي. ونمت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 2% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات أجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

السلع

الذهب والفضة: يدعم انخفاض عوائد السندات الأمريكية ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.2% والفضة بنسبة 1.7%.

خام برنت: انخفض بنسبة 0.6%. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقارير أكسيوس بشأن الاتفاق الوشيك بين الولايات المتحدة وإيران.

الغاز الطبيعي: ارتفع بنسبة 5.8%. وجاء صافي الزيادة في مخزونات الغاز الطبيعي للأسبوع المنتهي في 22 مايو أقل من المتوقع عند 92 مليار قدم مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تم مؤخراً تعديل توقعات الطقس للأسابيع القادمة بالزيادة.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB