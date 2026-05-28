ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 6%

جاء صافي الزيادة في مخزونات الغاز الطبيعي للأسبوع المنتهي في 22 مايو/أيار أقل من التوقعات، حيث بلغ 92 مليار قدم مكعب.
وتُعدّ قراءة اليوم أقل من:
- توقعات السوق (95 مليار قدم مكعب)
- متوسط الخمس سنوات (97 مليار قدم مكعب)
- الزيادة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي (104 مليار قدم مكعب)
- الزيادة عن الأسبوع السابق (101 مليار قدم مكعب)
لا تزال المخزونات الإجمالية أعلى بمقدار 21 مليار قدم مكعب من مستويات العام الماضي.
وقد دعم هذا التقرير الارتفاع الذي شهده الغاز الطبيعي اليوم، والذي ارتفع بالفعل بأكثر من 6% خلال اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات الطقس للأسابيع القادمة قد عُدّلت مؤخرًا بالزيادة، مما ساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار.
