ملخص يومي: حمى السلع الأساسية في موسم الأعياد

- تدخل البورصات الأمريكية فترة العطلات بتقلبات محدودة وتداولات نشطة، مع غلبة واضحة للمكاسب. ويتصدر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قائمة المؤشرات الأمريكية الأكثر نموًا، حيث ارتفعت عقوده بنحو 0.4%. وحقق مؤشرا ناسداك 100 وداو جونز نتائج مماثلة، إذ سجلت عقودهما ارتفاعًا بنحو 0.3%. أما مؤشر راسل 2000، فقد شهد أداءً أضعف، متراجعًا بنحو 0.4% خلال جلسة اليوم.
- قد نشرت الولايات المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت مفاجئة وغير متوقعة، حيث كان من المتوقع أن ينمو بنسبة مذهلة بلغت 4.3% في الربع الثالث، مقارنةً بنسبة 3.2% المتوقعة. ورغم أن هذه المفاجأة إيجابية، إلا أن جودة قراءات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة بدأت تثير المزيد من الشكوك والتساؤلات.
- جاءت بيانات الإنتاج الصناعي أفضل بقليل من المتوقع، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي الشهري بنسبة 0.2% مقارنةً بنسبة 0.1% المتوقعة. وبلغ النمو السنوي 2.2%.
بحسب بنك سي بي، لم ينعكس التفاؤل الذي ساد بيانات الاقتصاد الأمريكي على ثقة المستهلكين، حيث بلغ المؤشر 89.1 نقطة مقارنةً بالتوقعات البالغة 91.9 نقطة. ويمثل هذا انخفاضًا مقارنةً بالشهر السابق، وأحد أسوأ قراءات شهر ديسمبر في العقد الماضي.
- في أوروبا، سادت تحركات طفيفة في المؤشرات، لكنها كانت في معظمها ارتفاعات. واقتصرت معظم العقود على زيادات تتراوح بين 0.1% و0.2%. وتصدر مؤشرا SUI20 وVSTOXX قائمة المؤشرات الصاعدة، حيث ارتفعا بنحو 0.5%. في المقابل، شهد المؤشران الفرنسي والبولندي، FRA40 وW20، انخفاضًا بنسبة 0.2% و0.7% على التوالي.
- حصلت شركة نوفو نورديسك على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسويق أحد أدوية مجموعة GLP-1 على شكل أقراص، وبعدها ارتفع سهمها بنحو 0.8%.
- ارتفع سهم شركة إنفيديا بأكثر من 2% اليوم، ويعزى ذلك إلى التفاؤل بشأن شحنات النصف الثاني من عام 200 إلى الصين. مع ذلك، ترد تقارير مثيرة للجدل من شركة "ميغاسبيد" الآسيوية، التي يُشتبه في تورطها في إعادة بيع/تهريب رقائق الشركة بشكل غير قانوني.
- يشهد سوق السلع الأساسية ارتفاعات ملحوظة. ففي قطاع الطاقة، ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنحو 7%. كما تشهد المعادن الصناعية ارتفاعًا، حيث زاد سعر النيكل بنحو 3%، وارتفع سعر النحاس بنسبة 1.2%، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
- تواصل المعادن النفيسة اتجاهها الصعودي. فقد ارتفع سعر البلاتين بنسبة تصل إلى 6%، وارتفع سعر الفضة بنسبة 4%، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 71 دولارًا للأونصة.
- في سوق العملات، يشهد الين والفرنك ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يحققان مكاسب مقابل معظم أزواج العملات. بينما يتراجع أداء الدولار.
- أما في سوق العملات الرقمية، فالوضع معتدل، لكن التشاؤم هو السائد. فقد البيتكوين 0.8%، ويبلغ سعره حوالي 87,700 دولار. أما الإيثيريوم، فيشهد أداءً أسوأ، حيث فقد أكثر من 2%، وانخفض إلى ما دون 2,950 دولارًا.
الولايات المتحدة: تفاؤل متجدد في بداية الأسبوع
